【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就中国威胁论、中美关系问题、病毒溯源问题、日本核事故污染水处置问题等热点问题进行回应。

“我们希望美方客观理性地看待中国，停止渲染炒作中国威胁，多做有利于促进中美互信合作和世界和平稳定繁荣的事。”

——6月7日，针对美国总统拜登在《华盛顿邮报》上发表相关评论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

今日俄罗斯记者：美国总统拜登在《华盛顿邮报》上发表评论文章称，不应由中国制定全球商业和技术规则。中方对此有何评论？

汪文斌：中方一贯认为，和平发展、合作共赢是当今时代潮流和各国共同心愿。国际社会的每个成员都应当恪守《联合国宪章》的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，推进国际关系民主化。国际社会的事要由各国商量着办，而不是几个国家说了算。要坚持开放包容、不搞封闭排他；坚持平等协商、不搞唯我独尊。以意识形态划线，搞针对特定国家的集团政治、小圈子，或者搞有选择的“伪多边主义”，都是逆时代潮流之举，不得人心，也不会得逞。

我们希望美方客观理性地看待中国，停止渲染炒作中国威胁，多做有利于促进中美互信合作和世界和平稳定繁荣的事。

(责编：于洋、吴成良)