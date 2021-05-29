人民网讯 近日，博茨瓦纳华侨华人、中资企业和机构人员疫苗接种工作在位于博茨瓦纳首都哈博罗内的塞迪莱哈医院正式启动。中资企业员工和侨胞在志愿者的引领和帮助下，依次完成体温检查、登记、接种和就地30分钟的观察，全部接种过程井然有序、快捷安全。

接种首日，新任中国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰前往医院视察春苗行动落实情况，并慰问旅博侨胞和现场工作人员。他表示，全球疫情形势依旧不容乐观，侨胞们除了做好日常防护外，疫苗的接种是目前最为有效的一种防护措施。使馆坚决贯彻落实“以人民为中心”的抗疫宗旨，践行“外交为民”理念，全力协助博方从中国政府援助疫苗中专门调拨部分疫苗，为在博中国公民集中免费接种。

王雪峰指出，“春苗行动”的顺利实施得到了博方有关部门的大力支持，是中博两国人民深厚友谊和团结抗疫的生动写照。并代表驻博使馆感谢中国援博茨瓦纳医疗队、塞迪莱哈医院、以博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会为主的旅博侨界的志愿者所提供的帮助与支持。

现场负责志愿者协调工作的博茨瓦纳华人慈善基金会会长南庚戌表示，非常荣幸能够协助使馆完成这次的使命，并深感此次工作责任重大，一定不辜负祖国的重托，圆满完成使命。南庚戌表示，此次的疫苗接种为侨胞的健康撑起了保护伞，拉近了祖国与侨胞的距离。

首批接种疫苗的侨胞纷纷表示，在接种完来自祖国的疫苗之后，不仅对未来在博的工作与生活更有信心，更像是穿上了“防弹衣”，非常的高兴。侨胞们更是自发的在现场打出了“感谢祖国母亲”和“春苗行动传关爱，外交为民暖人心”等横幅，表达祖国的感激之情。作为志愿者之一的博茨瓦纳中国和平统一促进会理事许笑明在接种完疫苗后，手捧自己的中国护照说：“终于盼到这一天了，今天真切感受到，我骄傲我是中国人。”

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