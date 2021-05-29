新华社加拉加斯5月28日电（记者徐烨）委内瑞拉部长理事会副主席兼新闻通讯部部长、国家电视台台长亚涅斯28日表示，愿推动委中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

亚涅斯当天出席中国驻委内瑞拉大使馆举办的“庆祝建党100周年”线上座谈会。亚涅斯代表委政府热烈祝贺中国共产党建党100周年并表示，中国共产党自成立之日起即同中国人民紧密联系在一起，结合中国国情实际建立和发展中国特色社会主义，团结带领中国人民开辟正确道路，取得了举世瞩目的发展成就，成功经验值得全世界学习借鉴。

亚涅斯强调，委中互为全面战略伙伴和友好国家，在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持。委方愿同中方进一步加强双方执政党和新闻媒体间的交流合作，不断深化战略互信和传统友谊，共同捍卫国际公平正义和世界多极化发展，推动委中关系迈上新台阶。

委内瑞拉南方电视台台长比列加斯，“互联”智库主席施梅尔和《奥里诺科邮报》《最新消息报》《宇宙报》等主流媒体代表也出席了活动。比列加斯、施梅尔高度评价中国共产党在百年发展历程中取得的辉煌成就，表示愿同中方加强交流互鉴，深化友好合作，为增进双方民众相互了解和友谊做出积极贡献。

中国驻委内瑞拉大使李宝荣向参会嘉宾介绍了中国共产党带领人民从“站起来”“富起来”到“强起来”的光辉历程和成功经验。他表示，今年是委内瑞拉争取独立的卡拉沃沃战役胜利200周年。中方愿以此为契机，同委各界加强友好交流合作，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

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