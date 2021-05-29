新华社哈瓦那5月28日电（记者林朝晖）古巴全国人民政权代表大会28日在哈瓦那举行特别听证会，强烈要求美国解除自1962年以来对古巴实施的封锁。

听证会由古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索主持，来自古巴全国各地各行各业的人民代表参加。

古巴全国人民政权代表大会国际关系委员会在会上发表的声明中说，美国对古巴的“封锁是世界史上针对一个国家的最全面、最不平等和最为旷日持久的一场战争。它违反了国际法和《联合国宪章》所载明的宗旨和原则”。声明谴责说，“这是一种种族灭绝行为”。

声明还呼吁美国国会听取美社会各界人士的普遍声音结束封锁，并邀请美国立法机关与古巴建立对话机制，因为这“有助于在共同关心的领域进行交流与合作”。

古巴外交部美国司司长费尔南德斯·德科西奥在听证会上说：“美国现政府认识到，特朗普政府采取的措施正在损害古巴人民、损害两国利益，但仍在维持这些措施。”日前，拜登政府再次将古巴列入年度“反恐行动不合作国家”名单。

古巴芬莱疫苗研究所副所长尤里·巴尔德斯在会上说，美国禁运拖延了古巴为民众大规模接种新冠疫苗的进程。“我们没有为更多人接种新冠疫苗，因为我们缺乏生产更多疫苗的原料。”

古巴官方数据显示，仅在2019年4月至2020年3月间，美国对古巴的单方面制裁已造成古巴55.7亿美元的损失，而美国对古巴实施封锁的近60年中，古巴方面的累计损失已达1441.43亿美元。

古巴今年6月将向联合国大会再次提交要求美国结束对古封锁的相关决议草案。由于新冠疫情，古巴去年决定将该决议草案推迟到今年6月提交。1992年以来，联合国大会已连续20多年通过古巴提出的相关决议草案。

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