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拜登政府公布美国2022财年全面预算方案

2021年05月29日11:30 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿5月28日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登28日向国会提交2022财年联邦全面预算方案。其中，预算支出总额约为6万亿美元，大部分资金将用于教育、公共卫生、科研及基础设施等领域。

　　根据当天公布的预算方案，2022财年（2021年10月1日至2022年9月30日）联邦预算支出包括总额约1.5万亿美元可支配支出，以及医保、社会安全等领域固定支出，并为拜登政府此前提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”两大支出计划分别提供约840亿美元和约158亿美元资金。

　　预算方案还显示，2022财年美国联邦预算收入总额约为4.2万亿美元，联邦预算赤字约为1.8万亿美元。

　　预算方案预计，2022财年至2031财年，美国联邦预算支出将逐年增加，到2031财年将达8.2万亿美元。不过，由于拜登计划向美国最富裕人群加征个人所得税和资本利得税，同时提高企业税最高税率，联邦收入也有望逐年增加。联邦预算赤字或在2031财年降至1.6万亿美元。此前，美国2020财年联邦财政赤字达到创纪录的3.13万亿美元。

　　美国财政部当天发表声明说，2022财年全面预算方案将促进后疫情时期美国经济繁荣，并为增加就业奠定基础。不过，国会共和党人批评说，拜登上台以来接连提出大规模支出计划，不断推高美国经济的通胀风险，国会共和党人将对上述预算方案投反对票。

　　美国商务部当天公布的数据显示，4月美国个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.6%，剔除食品和能源价格后的核心PCE价格指数环比增长0.7%，超出市场普遍预期。该指数被认为是衡量美国通胀水平的关键指标。

(责编：高歌、刘叶婷)

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