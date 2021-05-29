新华社日内瓦5月28日电（记者刘曲）世界卫生组织28日再次呼吁，新冠病毒溯源研究应“去政治化”，让科学家们基于可靠证据专注于研究，否则溯源工作就不可能提供全世界所需要的答案。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在当天的记者会上强调，希望每个人都能在新冠病毒溯源问题上将政治与科学分开。他指出，“需要一个非政治化的环境，以科学和健康为目标，找到病毒的起源，以便学习如何防止将来再发生类似疫情”。

瑞安提到，过去几天看到越来越多媒体围绕新冠病毒来源展开讨论，但真实新闻、证据或新材料却非常少，“坦率地说，这相当令人不安”。

他表示，“将世卫组织置于目前的境地，对我们试图开展的科学工作非常不公平”，“我们要求（在溯源研究中）将科学与政治分开，让我们在适当的积极氛围中寻找需要的答案”。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗呼吁，所有人都要仔细阅读世卫组织国际专家组3月份发布的溯源报告，这份报告包含全面的技术细节和知识。她表示，下一步世卫组织将继续与成员国就溯源展开讨论并接纳成员国的建议和支持，以期尽快找到答案。

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