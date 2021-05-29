人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国新冠肺炎确诊超3323万 美国有记者认为实验室泄漏论有“种族主义根源”

2021年05月29日11:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿5月28日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月28日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊33235632例，死亡593870例。过去24小时，美国新增确诊25711例，新增死亡762例。

美国福克斯新闻网报道说，《纽约时报》科学与健康领域记者阿普娃·曼达维利批评新冠病毒实验室泄漏论具有“种族主义根源”，随后她被迫清空了自己社交媒体账户内容。曼达维利26日发文说：“总有一天，我们将不再讨论实验室泄露论，甚至可以承认它的种族主义根源。唉，可惜的是这一天尚未来到。”

当前，美国近来再次恶意翻炒“实验室泄漏”，动机不纯，用心险恶。曼达维利的发文遭到种族主义者的攻击。她回应说，这种理论有种族主义根源，并有人支持它，但这并不能减少这种理论的种族主义色彩，或让这种理论更有说服力。

有分析指出，美国一些人一门心思散布的“实验室泄漏”等阴谋论和虚假信息，是对科学精神的极大不尊重，更是对全球团结抗疫努力的亵渎和破坏。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部