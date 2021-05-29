人民网华盛顿5月28日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月28日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊33235632例，死亡593870例。过去24小时，美国新增确诊25711例，新增死亡762例。

美国福克斯新闻网报道说，《纽约时报》科学与健康领域记者阿普娃·曼达维利批评新冠病毒实验室泄漏论具有“种族主义根源”，随后她被迫清空了自己社交媒体账户内容。曼达维利26日发文说：“总有一天，我们将不再讨论实验室泄露论，甚至可以承认它的种族主义根源。唉，可惜的是这一天尚未来到。”

当前，美国近来再次恶意翻炒“实验室泄漏”，动机不纯，用心险恶。曼达维利的发文遭到种族主义者的攻击。她回应说，这种理论有种族主义根源，并有人支持它，但这并不能减少这种理论的种族主义色彩，或让这种理论更有说服力。

有分析指出，美国一些人一门心思散布的“实验室泄漏”等阴谋论和虚假信息，是对科学精神的极大不尊重，更是对全球团结抗疫努力的亵渎和破坏。

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