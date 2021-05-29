人民网布鲁塞尔5月28日电 （记者张朋辉）5月28日，联合国人权理事会“发展对享有所有人权的贡献”研讨会在瑞士日内瓦以线上方式举行。近200名各国政府官员、专家学者、国际组织和非政府组织代表出席。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在致开幕辞时表示，发展是人类社会的永恒主题，是解决一切问题的基础和关键，为实现各项人权创造了条件。面对新冠肺炎疫情等挑战，各国应加强团结合作，切实保障生命权和健康权，确保发展中国家及时公平获得疫苗；加大减贫力度，提高人民生活水平，充分保障粮食权、教育权等各项人权；促进社会公平正义，让发展成果公平惠及不同群体，保护弱势群体权利，加大力度打击种族歧视；加强发展合作，为发展中国家发展提供必要支持，消除发展鸿沟；保护环境，应对气候变化挑战，实现人与自然和谐共生。

联合国人权高专巴切莱特在致辞中表示，可持续和包容性发展对实现人权至关重要，可持续发展的目的是增进所有人的福祉，发展应该属于人民、依靠人民、造福人民，并考虑子孙后代利益以及生态健康。人权与可持续发展相辅相成，真正的发展将带来更多的社会公正，减少不平等。

人权理事会主席、斐济常驻日内瓦代表娜扎·汗强调，只有实现发展，发展中国家人民才能享有教育、健康、住房、安全饮用水等权利，才能有效应对气候变化、自然灾害挑战。

华中科技大学法学院院长汪习根作为人权高专办“发展对享有所有人权的贡献”研究报告起草人受邀发言，表示发展是人权的基础，发展增进所有人权，人民幸福生活是最大的人权，应实现以人民为中心的发展，各国应坚持将发展作为第一要务，奉行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯表示，经济权利是实现其它所有权利的基础。近几十年，人类富裕程度越来越高，但不平等也在加剧，财富集中在极少数人手里，穷人却缺衣少食，这本身就是对人权的侵犯。联合国贸发会议官员和来自巴西、巴基斯坦、英国、喀麦隆、埃及的专家学者分别就全球化、国际发展合作、互联互通、减贫、教育、卫生等对人权享有的作用发表看法。

俄罗斯、巴基斯坦、委内瑞拉、伊朗、老挝、斯里兰卡、马尔代夫等国强调发展对促进和保护人权的重要性，呼吁国际社会推进发展合作，消除贫困，消除不平等，携手应对疫情、气候变化，有效落实发展权。老挝强调发展的根本目的是满足人民对美好生活的向往。俄罗斯、委内瑞拉、伊朗批评有关国家单边强制措施严重损害发展中国家发展能力和人权。中国人权研究会、宋庆龄基金会、中国联合国协会、中国扶贫基金会、爱德基金会等社会组织代表也在会上发言，介绍中国在减贫、教育、抗击疫情等方面成绩和经验。

此次研讨会系根据中国推动人权理事会通过的“发展对享有所有人权的贡献”决议召开，由人权高专办主办。

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