人民网巴西利亚5月28日消息 （记者范剑青）“北京冬奥会将具有历史意义，因为这是第一次一个曾经举办过夏季奥运会的城市再举办冬季奥运会。巴西参加2022冬奥会的比赛项目将是有史以来最多的。”巴西奥委会体育部主任乔治·比沙拉近日在接受人民网记者采访时表示。

比沙拉说：“巴西奥委会（COB）高度重视巴西运动员参加冬季奥运会，过去巴西代表团在历届赛事中都取得了不断的发展。现在我们正在与巴西冰雪运动联合会合作，以支持巴西运动员在北京再一次取得出色表现。”

巴西的国土大部分位于热带，冬季项目传统上不是巴西体育的主攻方向。但是，比沙拉对记者表示，“北京2022年冬奥会将是巴西第9次参加冬季运动会，而且巴西很可能打破过去在一届冬奥会中参赛人数和项目种类最多的记录（巴西过去冬奥会参加项目最多的一次是8项），2022年巴西将参与越野滑雪、高山滑雪和单板滑雪、雪橇（男子和女子）、钢架雪车、花样滑冰、速度滑冰和冰壶等项目。我们将有12至18名运动员参加这次冬奥会。”目前巴西备战冬奥会的运动员主要在智利、欧洲等纬度较高的地区进行训练。

在谈到北京冬季奥运会的筹备工作时，比沙拉说：“在目前疫情形势下，巴西奥委会通过网络视频会议来参与和了解筹备工作进展的。在我们看来，北京冬奥会的准备工作已经非常充分，几乎所有场馆，包括各比赛项目的运作计划都已完成。尽管新冠疫情带来了种种困难，但我们确信，中国将像2008年奥运会一样举办一场令人难忘的冬奥会。”

比沙拉还对中巴加强体育合作提出期望，他说：“中国是奥林匹克强国，无论是高水平运动员的训练，还是高质量运动器材的生产，都值得我们参考学习。巴西奥委会认为，中巴两国之间开展体育合作和知识交流对帮助巴西体育持续发展具有很重要的意义。”

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