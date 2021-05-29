委部长理事会副主席兼新闻通讯部长致辞。中国驻委使馆供图

人民网加拉加斯5月28日电 （记者张卫中）中国驻委内瑞拉使馆今天举办“庆祝建党100周年”线上座谈会。委部长理事会副主席兼新闻通讯部长、国家电视台台长亚涅斯，南方电视台台长比列加斯，南非驻委大使恩科西，“互联”智库主席施梅尔和《奥里诺科邮报》《最新消息报》《宇宙报》等主流媒体代表及人民日报、新华社驻委记者等约30人出席活动。

亚涅斯副主席首先代表委政府热烈祝贺中国共产党建党100周年。他表示，中国共产党自成立之日起即同中国人民紧密联系在一起，结合中国国情实际建立和发展中国特色社会主义，团结带领中国人民开辟正确道路，成就伟大事业，推动中国共产党成为世界上最大的马克思主义执政党，取得了举世瞩目的发展成就，成功经验值得全世界学习借鉴。

亚涅斯强调，委中互为全面战略伙伴和友好国家，在涉彼此核心利益问题上始终相互坚定支持。委方愿同中方进一步加强双方执政党和新闻媒体间交流合作，不断深化战略互信和传统友谊，共同捍卫国际公平正义和世界多极化发展，推动中委全面战略伙伴关系迈上新台阶。

南方电视台台长比列加斯、“互联”智库主席施梅尔、南非驻委大使恩科西先后致辞，高度评价中国共产党在百年发展历程中取得的辉煌成就，纷纷表示愿同中方加强交流互鉴，深化友好合作，为增进双方民众相互了解和友谊作出积极贡献。

李宝荣大使在致辞中感谢各位来宾对中国共产党建党百年的积极评价和祝贺，简要介绍中国共产党坚守初心使命，带领人民从“站起来”“富起来”到“强起来”的光辉历程和中国共产党取得百年辉煌成就的成功经验。今年也是委内瑞拉卡拉沃沃战役胜利200周年，中方愿以此为契机，同委各界加强友好交流合作，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

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