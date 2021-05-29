美国一些政客在涉港问题上罗织再多谎言、搞出再多政治操弄，也不可能改变香港在由乱转治之后由治及兴的大势

5月27日，香港特别行政区立法会审议高票通过《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》，标志着完善香港特别行政区选举制度涉及的本地立法工作全面完成。面对香港去疴治乱、正本清源、重新出发的又一法律成果和制度进步，美国一些政客却如坐针毡，甚至煞费心思地发表所谓声明，以造谣诬蔑手段给中国泼脏水，目的就是要给香港民主政治制度发展下绊子，为“反中乱港”留后门。美方粗暴干涉中国内政的行径，赤裸裸暴露出破坏香港民主与法治的真面目。

中国是法治国家。香港特别行政区全面完成此次本地立法是贯彻落实全国人大有关决定及全国人大常委会修法精神的重要举措，将堵塞原有选举制度的漏洞，进一步确立“爱国者治港”新秩序，推动香港民主政制在健康有序的轨道上稳健向前发展，为香港实现良政善治提供更坚实保障，更好地维护中国国家主权安全发展利益和香港长期繁荣稳定。

确立“爱国者治港”新秩序是广大香港市民心之所向。在完善香港特别行政区选举制度这个问题上，中央完成有关修法工作后，香港特别行政区政府迅速向特别行政区立法会提交有关本地选举法律修订案，特别行政区立法会在一个多月时间里高质高效地审议有关法案，爱国爱港政团社团及社会各界人士积极发声支持和建言献策，让有关法案更加完备，在立法会以高票顺利通过。这一顺畅专业的立法进程充分说明，完善香港选举制度得民心、顺民意，是大势所趋、不可阻挡。

近年来，美方动辄以香港民众的“代言人”、香港民主的“守护者”自居。这一次，美方声明还煞有介事地高喊“听取香港民众的声音”。问题是，美方尚没有认真听取美国民众的声音呢！但凡他们懂得关心民众，美国就不会在新冠肺炎疫情的阴霾下付出如此惊人的生命代价——美国新冠肺炎确诊病例总数超过3300万例，死亡病例总数约60万例，位居全球首位。美国是一个始终难以缓解本国民主赤字、治理乱象的国家，美国一些政客却对香港民主表现得如此上心，这是何等荒唐的现象！更何况，国际社会早已看清楚，美方“关心”哪里的民主，哪里的民主必定遭殃。必须指出，美方应当把更多精力放在本国事务上，而不是对香港民主如此指手画脚、说三道四。

美方以其背离法治精神的虚伪“双标”，在声明中又公然为违法犯罪撑腰，要求释放违反香港国安法的犯罪分子。这不仅充分说明了美国一些政客搞乱香港的真意图，而且更加证明了香港国安法对香港“一国两制”事业发展的保驾护航作用。香港国安法实施以来，香港违法暴力示威活动得到有效控制，经济社会生活恢复秩序和稳定，民众安居乐业的权利得到法律充分保护。《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》得以高质高效审议通过，也充分表明没有乱港势力在立法会内恶意阻挠破坏，香港的民主质量和治理效能就会大幅提升。

风雨过后的“东方之珠”正迎来新的发展阶段，香港“一国两制”实践正掀开历史新篇章。中方绝对不会允许任何势力、任何人把黑手伸向香港。美国一些政客在涉港问题上罗织再多谎言、搞出再多政治操弄，也不可能改变香港在由乱转治之后由治及兴的大势。

《 人民日报 》（ 2021年05月29日 03 版）

(责编：高歌、刘叶婷)