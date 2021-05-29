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栗战书同老挝国会主席赛宋蓬举行会谈

2021年05月29日09:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月28日电  全国人大常委会委员长栗战书28日在北京人民大会堂以视频方式同老挝国会主席赛宋蓬举行会谈。

　　栗战书说，中老是山水相连的友好邻邦和牢不可破的命运共同体。不久前，习近平总书记、国家主席同通伦总书记、国家主席通电话，互致建交贺电，就中老命运共同体建设达成新的重要共识。今年是中老建交60周年暨中老友好年。中方愿同老方一道，全面落实两党两国最高领导人签署的构建中老命运共同体行动计划，继续深化战略沟通、加强政治上相互支持，推进“一带一路”建设、拓展各领域务实合作，加强抗疫合作、共建卫生健康共同体，推动中老传统友谊不断提质升级。

　　栗战书指出，今年7月1日，是中国共产党成立100周年纪念日。中国共产党的历史，就是一部不断推进马克思主义中国化的历史，就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。中国共产党始终坚持一切为了国家、一切为了人民的初心使命，从时代和国情实际出发解决中国的问题，以刀刃向内的自我革命精神保持党的先进性、纯洁性，确保始终保持党的旺盛生命力和强大战斗力。中老双方可以加强理论交流互鉴，共同从双方友好交往、并肩战斗的历史中汲取智慧和力量，推进两党两国关系和社会主义事业向前发展。

　　栗战书强调，中国全国人大愿同老挝国会发扬友好往来传统，加强交流合作，推动落实两国领导人达成的重要共识和双边合作协议。要通过灵活方式保持高层交往势头，扩大各专门委员会、友好小组、代表之间的交流。围绕治国理政、立法监督、发展规划等议题开展经验交流，为推进两国务实合作完善法律支持和制度保障。加强地方层级立法机构交往，推动地方交流合作。在多边议会场合加强协调配合，共同维护发展中国家的利益。

　　赛宋蓬说，祝贺中国共产党成立100周年。感谢中方在团结抗疫、推动务实合作、促进老挝经济社会发展中给予的重要帮助。老挝国会愿进一步加强同中国全国人大的交流互鉴，为深化老中全面战略合作、推动老中命运共同体建设作出积极贡献。

　　全国人大常委会副委员长王东明参加会谈。

　　《 人民日报 》（ 2021年05月29日 03 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

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