新华社达喀尔5月28日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里宪法法院28日晚宣布，鉴于巴·恩多已辞去过渡总统职务，过渡副总统阿西米·戈伊塔接任过渡总统一职，其任期至马里政治过渡期结束。

根据马里宪法，一旦总统职位出现空缺，将由国民议会主席担任总统。马里宪法法院表示，根据过渡副总统办公室提出的建议，由于空缺的职位是过渡总统，且过渡政府已被解散，因此由过渡副总统接任过渡总统一职。

28日下午，戈伊塔在与马里各政治派别会晤后宣布，新一任马里过渡总理将由前反对派组织“6月5日运动-爱国力量联盟”推选。戈伊塔对媒体表示，他将在未来几天内任命新一任过渡总理，其任务是促进各社会阶层间的广泛协商，以建立一个具有包容性和广泛共识的过渡政府。

“6月5日运动-爱国力量联盟”当天举行新闻发布会说，该组织已达成共识，将推荐其战略委员会主席乔盖·科卡拉·马伊加为过渡总理人选。

2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

今年5月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和过渡总理莫克塔·瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。25日，戈伊塔发表声明说，恩多和瓦内已被解除职务，以便马里政治过渡顺利进行。26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职。

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