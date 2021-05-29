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德国拟下月开始为12岁以上未成年人接种新冠疫苗

2021年05月29日09:30 | 来源：新华网
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德国总理安格拉·默克尔27日与各州州长协商后宣布，德国拟于6月7日开始允许年满12岁的未成年人预约接种新冠疫苗。

法新社援引默克尔的话说：“从6月7日起，12岁以上青少年将有机会预约接种……那些有接种意愿的人在8月底前至少可接种一剂。”她同时强调，不会强制这一年龄段的孩子接种疫苗，是否接种不影响孩子能否到校上课或外出度假，校方不得要求学生接种疫苗。

据“本地”新闻网站德国版报道，德国将从6月7日起取消成年人疫苗接种优先排序制度，届时想接种新冠疫苗的儿童可以通过全科医生接种或前往接种中心接种。

德国近几周来加快推进疫苗接种。全德人口大约8300万，超过40%成年人已接种至少一剂疫苗，15%完成全部接种程序。

据法新社报道，欧洲药品管理局有望于本月28日批准12岁至15岁儿童接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，此前已批准年满16岁人群接种疫苗。

路透社援引德国联邦统计局数据报道，德国12岁以上学龄人口约有410万。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：高歌、刘叶婷)

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