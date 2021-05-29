印度卫生部28日报告，过去24小时新增新冠确诊病例186364例，为4月14日以来最低。

同一天，印度报告新增死亡病例3660例。疫情暴发以来，这个南亚国家累计确诊约2756万例，累计病亡超过31.8万人。路透社汇总官方数据报道，截至28日南亚地区累计确诊超过3000万例，印度病例数居首。

印度新冠疫情4月急剧恶化。路透社报道，过去几天，印度官方发布的单日新增新冠感染人数逐步下降，为其第二波疫情好转带来希望。但是，一些人担忧，由于印度农村地区缺乏必要检测手段，实际感染人数可能多于官方数据。

印度本月向所有18岁及以上人群开放疫苗接种。尽管是全球疫苗生产大国，印度眼下仍无法满足国内疫苗需求。印度超过13亿人口中，迄今只有3%完全接种新冠疫苗，在病例最多的10个国家中排名最低。

为满足国内需求，印度3月起暂停新冠疫苗出口。印度药品管理总局已经批准英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗、本土研发的Covaxin疫苗以及俄罗斯研发的“卫星V”疫苗投入使用。印度多个邦和大城市的政府正在全球范围招标寻找疫苗供应商。（刘曦）【新华社微特稿】

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