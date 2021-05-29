人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

印度单日新增病例降至一个多月以来最低

2021年05月29日09:30 | 来源：新华网
小字号

　　印度卫生部28日报告，过去24小时新增新冠确诊病例186364例，为4月14日以来最低。

　　同一天，印度报告新增死亡病例3660例。疫情暴发以来，这个南亚国家累计确诊约2756万例，累计病亡超过31.8万人。路透社汇总官方数据报道，截至28日南亚地区累计确诊超过3000万例，印度病例数居首。

　　印度新冠疫情4月急剧恶化。路透社报道，过去几天，印度官方发布的单日新增新冠感染人数逐步下降，为其第二波疫情好转带来希望。但是，一些人担忧，由于印度农村地区缺乏必要检测手段，实际感染人数可能多于官方数据。

　　印度本月向所有18岁及以上人群开放疫苗接种。尽管是全球疫苗生产大国，印度眼下仍无法满足国内疫苗需求。印度超过13亿人口中，迄今只有3%完全接种新冠疫苗，在病例最多的10个国家中排名最低。

　　为满足国内需求，印度3月起暂停新冠疫苗出口。印度药品管理总局已经批准英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗、本土研发的Covaxin疫苗以及俄罗斯研发的“卫星V”疫苗投入使用。印度多个邦和大城市的政府正在全球范围招标寻找疫苗供应商。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部