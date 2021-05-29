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法国将对从英国入境人员实施严格防疫限制措施

2021年05月29日09:29 | 来源：新华网
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法国外交部27日说，将对从英国入境的非本国居民实施严格防疫限制措施，以遏制印度报告的变异新冠病毒传播。

最新措施5月31日起实施。从英国入境的非法国居民需有“令人信服的理由”，且持有48小时内抗原检测或聚合酶链式反应(PCR)检测、即核酸检测阴性结果，并在入境后自我隔离7天。

法国外交部说，就目前而言，不会对上述人员遵守隔离规定做“系统性检查”。

法新社报道，尽管外交部27日没有明确所谓“令人信服理由”的具体内容，依据政府先前表态，探亲、就医和工作等入境需求将获批准。

另外，从非欧盟成员国入境的非法国居民也需有“令人信服的理由”并自我隔离7天。

法国此前已要求来自印度、巴西和阿根廷等地的人员入境后隔离。警方有权抽查，违者面临最高1500欧元（约合1800美元）罚款。

英国卫生部20日说，鉴于印度报告的B.1.617.2变异新冠病毒在英国部分地区传播，政府正采取多项措施加强防疫。

路透社报道，截至20日，英国感染上述变异病毒的病例为3424例，较此前一周的2111例大幅增加。

德国已要求从英国入境人员隔离两周。奥地利25日宣布禁止从英国出发的直航航班和人员入境。

随着新冠疫情持续缓解，法国19日按计划进入解除封闭隔离措施第二阶段，有限开放关闭数月的餐馆、商场、博物馆和电影院等，宵禁开始时间从每天19时推迟至21时。

暑假将至，法国期待游客提振旅游业收入，最新措施恐致不利影响。

疫情之前，每年大约1300万英国人访问法国，超过其他国家赴法人数。法方宣布最新限制措施前，从英国出发的人员如果提供接种疫苗或核酸检测阴性证明，原本可从6月9日起不受限制入境。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘叶婷)

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