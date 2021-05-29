人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话

2021年05月29日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社北京5月27日电  5月27日，国务委员兼外长王毅应约同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话。

　　王毅表示，去年，习近平主席两次同约翰逊首相通电话，为两国关系发展指明了方向。中英同为联合国安理会常任理事国，双方应承担应尽国际责任，加强沟通协调，合力应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，维护世界和平稳定，推动全球经济复苏和可持续发展。双方应本着相互尊重的精神，开展平等对话，增进了解，清除疑虑，澄清事实，明辨是非。

　　王毅并就涉港、涉疆问题阐述了中方原则立场。

　　王毅表示，中方愿本着开放态度与英方继续就敏感问题开展交流，但应尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民自主选择的发展道路，尊重中国不受干涉处理本国内政的权利。

　　拉布表示，英中关系基础深厚而牢固。虽然两国之间存在分歧，但英方愿本着相互尊重、求同存异的精神，同中方加强交流、理性沟通，不断增进相互了解，让合作而非分歧定义双边关系。英方高度赞赏中方在抗击疫情中取得重大成果，愿同中方进一步深化在公共卫生、“一带一路”、经贸、气候变化等各领域的协调与合作。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月29日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部