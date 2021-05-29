据新华社北京5月27日电 5月27日，国务委员兼外长王毅应约同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话。

王毅表示，去年，习近平主席两次同约翰逊首相通电话，为两国关系发展指明了方向。中英同为联合国安理会常任理事国，双方应承担应尽国际责任，加强沟通协调，合力应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，维护世界和平稳定，推动全球经济复苏和可持续发展。双方应本着相互尊重的精神，开展平等对话，增进了解，清除疑虑，澄清事实，明辨是非。

王毅并就涉港、涉疆问题阐述了中方原则立场。

王毅表示，中方愿本着开放态度与英方继续就敏感问题开展交流，但应尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民自主选择的发展道路，尊重中国不受干涉处理本国内政的权利。

拉布表示，英中关系基础深厚而牢固。虽然两国之间存在分歧，但英方愿本着相互尊重、求同存异的精神，同中方加强交流、理性沟通，不断增进相互了解，让合作而非分歧定义双边关系。英方高度赞赏中方在抗击疫情中取得重大成果，愿同中方进一步深化在公共卫生、“一带一路”、经贸、气候变化等各领域的协调与合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月29日 03 版）

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