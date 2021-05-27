孙璐 叶习民 李沐航 吴颖

【编者按】中日两国一衣带水，各领域各层次友好合作关系全面深入发展。新冠疫情袭来之时，中日两国相互伸出援助之手共同战“疫”，谱写出许多感人诗篇。展望后疫情时代，如何克服疫情对中日各领域友好往来造成的暂时影响？如何通过推动中日地方之间的交流，为两国合作创造新的契机？日本各地分别有什么资源可与中国相关领域形成优势互补？带着这些问题，人民网日本公司策划“后疫情时代中日合作新机遇——日本地方知事系列访谈”，深入日本47个都道府县，与各位知事进行面对面交流。

受日本新冠疫情影响，在多次推迟采访日程后，人民网日本公司实现了广岛之行。

广岛县濒临濑户内海，独特的地理位置不仅造就了明媚的自然风光，也带来了丰富的物产。作为日本八大都市圈之一，广岛县内各个产业门类齐全，综合产量竞争力强，具备了多样性优势。同时，该县也孕育了多位日本各领域名人，中国朋友熟知的服装设计师三宅一生、歌手及演员西城秀树、演员绫濑遥均来自广岛县。日前，广岛县知事汤崎英彦在位于广岛市的广岛县政府接受了人民网专访。

日本广岛县知事汤崎英彦接受人民网专访。人民网 吴颖摄

挑战精神与顶尖技术相结合 发展产业聚集型制造业强县

作为最早进入中国市场的日本汽车厂商，马自达公司被许多中国用户熟知，而马自达的总部便设于广岛县。汤崎英彦在采访中多次提到，“汽车制造是广岛县的主要强项”。人民网了解到，除了汽车产业，这里还聚集着包括造船、钢铁、电子设备及环保设备等很多独创性企业或行业顶尖企业，可称得上制造业强县。

“广岛县是日本境内海外移民人数最多的县，人才及技术等多元素在这里的汇集和融合使广岛县成为富有挑战精神的地方。而这种挑战精神与顶尖技术的结合，则有效转换成了企业合作、开发、创新的原动力，成为广岛县的巨大优势。”汤崎英彦如是说。

广岛县福山市福山钢铁工厂夜景。图片来源：广岛观光联盟

汤崎英彦介绍，广岛县十分重视汽车制造方面的技术革新与研发，专门设立了“广岛汽车产官学合作推进会议”机构，推进汽车产业从模型阶段到生产阶段的数字化研发、推进感性工程学方面的共同研究，探讨如何才能使用户获得更加舒适的乘坐体验。此外，为有效促进制造业实现产业升级，该县还实行了“广岛制造业数字创新创造计划”，推进供应商与其他行业的数字化融合。正是通过上述努力，使广岛县始终处于日本制造业的最前沿。

濑户内海沿岸资源丰富 孕育现代与传统并存的自然风光

日本广岛和平纪念公园。人民网 吴颖摄

作为全世界第一个遭受原子弹轰炸的城市，广岛市至今保存着已被列为世界文化遗产的“原爆圆顶馆”，并建成“和平纪念资料馆”，参观者络绎不绝地从世界各地而来，回顾历史的同时慎重思考和平问题。

提及广岛的旅游，汤崎英彦特意介绍了濑户内海，建议游客一定要去看看濑户内海翡翠般的绿色海水，并推荐了一条深受全球骑行迷青睐的自行车道“岛波海道”。汤崎英彦说，这条连接广岛县尾道市与爱媛县今治市的道路全长约70公里，串起濑户内海上的大小岛屿，“骑车在桥上，能够体验到如同在空中飞翔般的感觉”。

夕阳下的严岛神社大鸟居。图片来源：广岛观光联盟

濑户内海位于日本本州岛、四国岛与九州岛之间，狭长的海域坐落着大大小小七百多个岛屿。在其中一座被称为严岛（又名宫岛）的岛屿上，建有著名的海上神社——严岛神社。 严岛神社拥有一千四百余年历史，既是“日本三景”之一，也是广岛县拥有的另一处世界文化遗产。神社内高高矗立于海面上的大鸟居成为广岛的象征。

举世罕见的海上神社——严岛神社。图片来源：广岛观光联盟

广岛县不仅面朝大海，也背靠山地，美丽的山与海，赋予了广岛县丰富的物产。汤崎英彦表示，来到广岛，一定不要忘了品尝“和牛”源流之一的“广岛牛”，以及产量居日本首位的濑户内海牡蛎。

加深友好县省合作力度 推动广岛企业积极进入中国市场

广岛县非常重视与中国的交流合作。当地许多企业正致力于扩大在中国的市场份额，或将生产基地向中国拓展。

日本广岛县知事汤崎英彦接受人民网专访。人民网 吴颖摄

汤崎英彦介绍说，广岛县与四川省早在1984年就缔结了友好县省关系。2011年，广岛县进一步与四川省签署了经济交流协议，并于2012年设立了广岛·四川经济交流促进事务联络室。自从与四川省建立友好合作关系以来，双方在工商、农林、教育和文化等领域持续展开了广泛的交流互动。广岛县于2019年接待了来自四川省生态环境厅的3名进修人员，并以纪念建立友好合作关系35周年活动为契机，在成都市举办了环保商务洽谈会。

1984年，广岛县与四川省缔结友好关系。双方签署的缔结友好关系协议书展示在广岛县政府大厅内。人民网 吴颖摄

迄今为止，广岛县在水、空气及废弃物管理等方面，为四川省提供了相关技术及系统方面的服务支持。汤崎英彦尤其希望广岛县能与中方在环保领域加大今后的合作力度。他表示，环保将成为中日之间非常重要的互动领域，今后广岛县还将致力于在回收废弃物使其成为燃料的技术支持方面，以及使水变得洁净的技术研发等方面进一步与中国展开合作。

汤崎英彦认为，中日各地方之间的交流对于两国关系的促进与发展异常重要。广岛县与四川省长期以来坚持开展青少年交流，通过加深年轻一代的相互理解不断培养中日友好的中坚力量和接班人，这种坚持具有非常深远的意义。他表示，中国在经济方面仍具有极大潜力，尤其是与广岛县建立友好合作关系的四川省，作为“一带一路”的重要物流基地，将会不断获得发展。今后，广岛县将以其在四川省的广岛·四川经济交流促进事务联络室为基地，持续推动与中国各地的经贸往来，帮助县内企业进一步对接中国市场。

濑户内海的自然风光、宫岛地区的细工和陶器、特色枫叶馒头和广岛御好烧、当地出产的熊野笔和清酒等，广岛各地的影像伴随对知事的采访逐个勾勒于眼前。“广岛县交通发达，气候温润，一年四季美食丰富。新冠疫情结束后，欢迎大家来广岛看一看！”采访临近尾声时，汤崎英彦再次向中国朋友发出邀请。

(责编：高歌、孙璐)