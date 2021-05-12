新华社西安5月12日电（记者赵英博）国务委员兼外长王毅12日在陕西西安主持“中国+中亚五国”外长第二次会晤后，同中亚五国外长共同会见记者。

王毅表示，“中国+中亚五国”外长第二次会晤是继去年7月视频会晤后首次举行线下会晤，也是疫情发生以来中方首次主办多边外长会议，充分体现了中国同中亚国家关系的高水平。

王毅说，西安是古丝绸之路的起点。两千多年前，丝绸之路从这里绵延万里，连接起中国同中亚的友好交往。今年恰逢中亚国家独立30周年、明年是中国同中亚国家建交30周年。在这个特殊重要的时间节点，我们六国外长聚首古都西安，就是要发出传承友好、共创未来的明确信息。

王毅表示，今天的会晤主要达成了八个方面的共识。一是我们同意加强战略互信，尊重对方自主选择的发展道路，在涉及各自核心利益问题上相互坚定支持。二是我们同意以庆祝中国与中亚各国建交30周年为契机，全面总结成功经验，共同规划下一个30年合作蓝图，朝着构建中国中亚命运共同体方向做出努力。三是我们同意继续团结抗疫，加强医疗卫生合作，守护地区人民生命健康。四是我们同意继续推动高质量共建“一带一路”，共同实施一批经贸、能源、交通、投资领域的精品项目，建设亚欧大陆互联互通大通道，致力于打造互利共赢的合作发展带。五是我们决定共同建立“中国+中亚五国”地方合作机制，做大做强新型区域合作。六是我们同意携手促进地区安全稳定，支持和推动阿富汗问题的政治解决。七是我们同意携手捍卫国际公平正义，维护多边主义，反对干涉内政，推动构建新型国际关系。八是我们同意加强“中国+中亚五国”外长会晤机制建设，确保双方合作行稳致远。

王毅表示，此次会晤发表了3份联合声明。第一份声明是共同应对新冠肺炎疫情的联合声明，专门聚焦深化抗疫合作，强调病毒溯源是科学问题和全球性任务，应由全球科学家合作并在多国多地开展，携手反对“疫苗民族主义”和制造“免疫鸿沟”，打造高效有力的公共卫生体系。第二份声明是深化地方合作的联合声明，推动建立地方合作机制，简化货物跨境流动，开展中小城市和乡村发展振兴经验交流。第三份声明是关于阿富汗问题的联合声明，这份声明正当其时，作为阿富汗的近邻，我们重申坚定支持阿和平重建，呼吁外国撤军进程应负责有序，我们也愿为推动阿实现稳定发展发挥应有作用。

王毅说，此次会晤决定推动建立“三个中心”。一是“中国－中亚农业合作中心”，开展现代化农业合作，共享先进农业技术。二是“丝绸之路考古合作研究中心”，开展考古和文化遗产研究，促进人文交流合作。三是在中亚国家建立传统医学中心，推进传统医药合作，助力各国最终战胜疫情。

王毅表示，此次会晤还决定实施“三项计划”。首先是“一国一坊”计划，争取未来3年在中亚国家各建成一所鲁班工坊，合作培养各行各业专门人才。二是教育培训计划，中方未来3年将向中亚国家再提供450个奖学金名额。三是减贫惠农计划，中方未来3年每年将为中亚国家举办扶贫官员百人研修班，并推动在中亚国家建设综合农业科技示范园区。

王毅说，我们还通过了《关于“中国+中亚五国”外长会晤机制建设的备忘录》，将确定重点合作领域，制定共同行动计划，为中国中亚集体合作提供更有力的机制保障。

王毅强调，在习近平主席和中亚五国元首的战略指引下，在六国各界人士的大力支持下，中国同中亚国家的关系一定会阔步前行，迎来更加辉煌的明天。

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