新华社西安5月12日电 2021年5月12日，在“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间，中国和中亚五国外长（以下称“各方”）就阿富汗问题全面深入交流，声明如下：

作为阿富汗的友好近邻和重要伙伴，中国和中亚国家高度关注阿富汗局势走向，希望看到一个和平稳定、发展繁荣、与周边国家和睦友好的阿富汗，并愿为此发挥建设性作用。

根据公认的国际法准则，各方重申，阿富汗的主权、独立和领土完整必须得到尊重，阿富汗人民自主掌握自己命运的权利必须得到尊重，各方支持阿政府和人民为此所作努力。

各方注意到外国军队已启动自阿富汗撤离，呼吁相关撤军进程以负责任方式有序进行，确保阿富汗长期稳定，避免恐怖势力回潮。各方欢迎有关国家继续切实履行承诺，帮助阿富汗推进经济社会重建。

各方认为，政治协商是解决阿富汗问题的唯一途径。阿富汗和平和解进程正处关键阶段，应予坚定推进。希望阿富汗和谈当事方立足国家和人民长远利益，尽早达成各方均能接受的未来国家安排，让阿富汗早日实现持久发展与和平。

各方支持一切有利于凝聚阿富汗内部各派政治力量和国际社会共识、推动阿富汗和平和解进程的国际努力，支持国际社会特别是联合国为此发挥建设性作用。各方主张，解决阿富汗问题的方案应充分体现“阿人主导、阿人所有”原则，符合阿富汗实际国情和需要，并兼顾地区国家合理关切。

各方指出上海合作组织为推动阿富汗和平和解进程发挥的作用，积极评价切实落实“上合组织－阿富汗联络组”下一步行动路线图、扎实推进本组织与阿方各领域合作、继续在“上合组织－阿富汗联络组”框架内加强政策沟通和协调的重要性，共同为实现阿富汗和平与重建进程、促进地区安全与发展作出突出贡献。

各方愿继续在双多边层面支持阿富汗和平重建，增强同阿富汗的经贸往来，协助阿富汗增强自主发展能力，吸纳阿富汗参与具有前景的地区经济项目，促进阿富汗和本地区稳定和可持续发展。

各方将共同致力于提升地区互联互通水平，发挥阿富汗经济和过境运输潜力，在“一带一路”倡议和“亚洲之心”伊斯坦布尔进程框架内实施具有前景的基础设施项目，促进中亚国家和阿富汗更好融入世界市场。

各方重申，坚定支持阿富汗政府打击一切形式的恐怖主义、极端主义和分裂主义。阿富汗领土不应被破坏势力用于威胁或攻击其他任何国家。各方愿继续通过双多边途径推进同阿富汗的执法与安全反恐合作，共同打击“三股势力”、毒品走私和人口贩卖等跨国犯罪活动。

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