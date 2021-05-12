新华社西安5月12日电 2021年5月12日，在“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间，中国和中亚五国外长（以下称“各方”）就进一步深化地方合作交换意见。各方认为，维护地区和平与和睦，保持中亚安全、稳定、发展，致力于通过协商谈判化解出现的各种问题对于有效深化地方合作具有重要意义。鉴于上述，各方声明如下：

一、各方指出，地方合作是中国同中亚国家关系的重要组成部分，拥有巨大发展潜力。发展地方合作有利于丰富中国同中亚国家关系内涵，打造合作新增长点。

二、中亚国家感谢中方及时提供防疫物资援助，中国地方将继续向中亚国家抗击新冠肺炎疫情提供力所能及的帮助和支持。各方愿共同努力，为中国和中亚国家早日彻底战胜疫情贡献力量。

三、各方认为，推动小城市和乡村发展振兴是中国和中亚国家面临的共同目标和任务，双方愿相互协助。中方愿同中亚国家分享减贫经验，组织中亚国家代表团访华。

四、各方愿根据各国地方产业结构和特色，继续发展、巩固和拓展友好省州和友好城市关系。

五、各方强调，提升地区间互联互通水平意义重大，愿挖掘中亚国家过境运输潜能，加强铁路、公路、航空、管道等基础设施“硬连接”，推进运输便利化“软连接”，打造安全高效的综合性基础设施。

六、各方愿打通简化货物跨境流动的“绿色通道”，提升边境口岸过货能力，推动国际铁路运输高质量发展，提升中亚地区公路货运量，确保地区产业链、供应链稳定。

七、各方愿探讨建立“中国+中亚五国”地方合作机制，定期召开会议，举办论坛、博览会、展销会，促进经贸、投资、农业、文化、旅游等领域合作。

八、各方指出应在保护环境安全、实现可持续发展、应对气候变化不良后果方面开展密切协作，鼓励企业利用可再生能源，推动环保和绿色经济发展。

(责编：郝江震、岳弘彬)