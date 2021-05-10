蓟平

由于手中没有真理，他们只能靠撒谎造谣欺骗舆论；由于劣迹斑斑成为众矢之的，他们只能靠玩弄双重标准和贼喊捉贼来混淆视听。这是美国政客们习以为常的为人之道、为政之道，更是他们在人权问题上的无耻恶行。

且不说他们每年炮制所谓“国别人权报告”，对包括其盟国在内的世界大多数国家的人权说三道四；仅仅是近几个月来他们通过官方机构、媒体和人们心知肚明、大有背景的所谓“民间团体”围绕新疆“人权问题”编造种种谣言之罪行，即已罄竹难书。

生存权和发展权是最基本的人权，美西方某些政客无视新疆的人权真实状况，诡称新疆“人权无保障”。与此同时，他们对“家丑”却百般粉饰。由于政府抗疫不力，美国因新冠肺炎疫情死亡的人数已经逼近60万；2020年美国共有超过41500人死于枪击，平均每天达110多人；因种族而被区别对待是数百万美国人的“常态”；因为美国奉行战争霸权，世界多个国家和地区遭到轰炸或干预而生灵涂炭、民不聊生……“人之不存，权将焉附”？美国惯会无端指摘他国“种族灭绝”，实际上其自身才是草菅人命的行家里手。怪不得美国经常被嘲为“世界驰名双标”。

在被一些人称为“世界首富”和“人间天堂”的美国，疫情之下贫富分化迅速扩大。美国人支持税收公平组织和美国政策研究所的一份报告分析显示，截至2020年10月，美国亿万富翁们的财富增加到3.88万亿美元；而根据芝加哥大学、圣母大学等教育机构的经济学家预计，2020年下半年有超过800万美国人陷入贫困。另据美联储统计，疫情期间，美国前50名“巨富”财富增长3390亿美元，“几乎与处于财富金字塔底层的约占人口50%的群体财富总和持平”。天壤之别，何谈“人权”“平等”？社会撕裂，动乱不已，老百姓说“这个国家是富人的而不是我们的天堂”。

贫富两极分化已成为美国的“社会毒瘤”，吞噬着社会细胞和伦理道德，冲击和动摇所谓“民主价值观”。这使美国政客及其“金主”们惴惴不安，产生一种极度的心理恐惧，亟待迅速解脱，这或是他们热衷于抹黑他人以转移注意力的深层次动因。

人们不会忘记，2021年1月6日华盛顿冲击国会山事件被司法部和联邦调查局等机构定性为“暴乱”；2019年发生在西班牙巴塞罗那的暴力分裂活动受到美国和西方的一致谴责，他们称西班牙政府依法严惩是职责所在。而暴力色彩更浓重的事件发生在中国香港则成了“美丽的风景线”，美国和西方群起而上，为乱港分子打气撑腰，对中国政府行使主权维护国家安全的合法举措指手画脚，甚至强加“制裁”，导演了一幕把“双重标准”玩到极致的闹剧。

人权问题上的“双重标准”是强权政治的变异，是美国称霸世界，推行长臂管辖干涉别国内政的工具和帮凶，流毒极广，危害极大。但说到底，以“双重标准”压人唬人是无理无力的表现。中国人不信邪，不吃这一套。美国政客们还是老老实实正视自己的问题为好！

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(责编：徐祥丽、刘慧)