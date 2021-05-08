张梦旭

4月14日，美国总统拜登宣布将在今年9月11日之前从阿富汗撤出剩余美军，结束这场美国历史上最长的战争。持续20年的阿富汗战争，造成美军至少2500人阵亡，而阿富汗方面有3万多名平民在战乱中死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。美军以反恐为名出师阿富汗，却留下一个千疮百孔的烂摊子悄然撤出。从伊拉克、叙利亚再到阿富汗，美国打着道义的幌子一再发动对外战争，制造了一个个始乱终弃的人间悲剧，给当地人民带来了无尽的苦难。

美国前总统吉米·卡特2019年4月曾指出，美国是世界历史上最好战的国家。美国建国242年来，仅有16年没有打仗。对外干涉贯穿其外交政策的始终。美国建国早期的西进运动中，白人殖民者对印第安人部落发起残酷的种族屠杀，将其赶至荒凉偏僻的保留地居住。19世纪美国提出“门罗主义”，公然把美洲列为自身势力范围大搞兼并与扩张。冷战期间，美国一方面直接卷入朝鲜战争和越南战争，另一方面在亚非拉大搞代理人战争，以回应所谓的“共产主义威胁”，打击与美国关系敌对的外国政府。冷战结束后，美国的对外干涉也迈上了新高度。正如美国国际关系学者罗伯特·基欧汉在其著作《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》中指出的：“自9·11事件以来，我们进入了一个以美国极力使用其前所未有的政治和军事权力为特征的新时期。”

美国的战争血债罄竹难书。美国媒体“The intercept”记录了这样一起案例。2017年1月29日凌晨1点，美军海豹突击队在武装直升机的掩护下突袭也门阿尔拜达省一处偏远的村庄。在较低的山坡上，海豹突击队遭到猛烈的火力攻击，随后在似乎盲目的恐慌中，武装直升机轰炸了整个村庄，袭击了十几座建筑物，夷平了供人们睡觉的石屋。这次行动至少造成6名妇女和10名13岁以下的儿童死亡，并杀死了120多只山羊、绵羊和驴子。美国五角大楼后来解释说，这次突袭是为了俘获或杀死“基地”组织阿拉伯半岛领导人卡西姆·里米。这一起案例，仅是美国打响反恐战争20年来，无数起“误炸”“误伤”平民案例的缩影。美国《国家》杂志指出，近年来美军特种部队在海外遭到的指控包括屠杀、谋杀、虐待囚犯、强奸儿童、性虐待、毒品走私和盗窃政府财产等。然而，却几乎没有人为这些指控负责。

美国执迷于对外干涉和制度输出，让多少个原本平静的国家陷入连绵动荡。在中东，美国用武力打破原有地区平衡，伊拉克、叙利亚这些曾经稳定的国家沦为滋生恐怖主义的温床，极端组织“伊斯兰国”在此做大，给世界和平与安全带来极大隐患。在部分独联体国家，美国以“民主改造”为名成立非政府组织，培植反政府力量，进行长期政治渗透，还招募激进的青年学生组织作为发动颜色革命和“街头政治”的先锋队，导致相关国家内部撕裂，陷入长期不稳定和内斗局面。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所的“战争成本”项目研究发现，从2001年持续至今的反恐战争，导致超过80万人死于直接的战争暴力，其中平民约33.5万人。战争造成阿富汗、伊拉克、巴基斯坦和叙利亚等国约2100万人流离失所，或生活在极其恶劣的条件下。

引火者，必烧身。美国《外交事务》杂志指出：“美国追求霸权地位带来了更多的对手和敌人，也腐蚀了美国的政治体系，导致了美国的进一步分裂和排外。”

世界本是丰富多彩的，但一些美国政客看不到。他们满脑子零和博弈、霸权至上、文明冲突等陈旧论调，在世界上大搞顺我者昌，逆我者亡。美国输出的动乱令许多国家和地区山河破碎、生灵涂炭，无数家庭妻离子散、骨肉分离。如果这就是美国口口声声所讲的“人权”，那真是令人汗毛倒竖，不寒而栗。

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