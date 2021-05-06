迟宛

“人权教师爷”美国很喜欢编造他国的人权谎言，但对自己过往犯下的种族灭绝罪行，他们很少反躬自省。

回头望望，美国的发迹史就是一部印第安人的血泪史。大大小小的欺诈性条约、强迫西迁的血泪之路、一次次无情挥起的屠刀……美国赖以建国的殖民史上，每一页都写满了“人权之殇”。从哥伦布发现新大陆到20世纪初，印第安人口从500万锐减到25万。这片大陆上曾经热情好客的主人几遭灭绝，在自己的土地上失去了生存发展的权利。

1830年，时任美国总统安德鲁·杰克逊签署了《印第安人迁移法案》。该法案决定，印第安人将由军事机关负责强行西迁，到“保留地”定居。从此，印第安人被迫离开家园，踏上了后世所称的“血泪之路”。在迁徙途中，他们饱受虐待，死伤惨重。

根据美国公共广播电视公司（PBS）的报告，政府在保留地和白人聚居地之间设置了一道栅栏，美国军队像放牧牲口一样，强迫彻罗基族印第安人来到栅栏那边的“集中营”。他们一离开，白人就抢劫了他们的家园。4000名彻罗基族人因为寒冷、饥饿和疾病死在西行的路上。

截至1837年，杰克逊政府从密西西比河以东搬迁了46000名原住民，为白人定居者开辟了2500万英亩土地。许多学者将这场被迫迁徙称为“系统性种族灭绝”行动。

美国统治者不考虑印第安人的“人权”。因为在他们眼中，印第安人是低等人，或者根本与野兽无异。美国“国父”乔治·华盛顿曾说：“我们的移民扩张势必让这些野蛮人背井离乡；他们是和狼一样的野兽，只不过形态不同罢了。”

为了令白人能更有效地占领印第安人的领土，美国统治者们想出了各种各样的“招数”。1814年，美国总统詹姆斯·麦迪逊颁布法令，规定每上缴一块印第安人的头盖皮，美国政府将奖励50美元至100美元。1862年12月26日，在美国总统林肯的命令下，明尼苏达州30多名印第安部落神职人员和政治领袖被绞死，这是美国历史上最大规模的集体执行死刑。美国政府还猎杀印第安部落赖以为生的北美野牛，迫使印第安人不得不退缩到美国政府规定的“保留地”。

发生在1890年12月的“伤膝河大屠杀”被认为是白人征服印第安人的最后一场战斗。美国的边疆消失了，到处都是新开发的土地和城镇。北美大陆原本的主人——印第安人，遭到外来者在物质和精神上的毁灭性打击，生活在持续性的绝望、贫困和边缘化之中。

直到1924年，印第安人才获得公民权。到1957年，有些州还不允许印第安人投票。多数原住民保留地与全美的经济发展相隔绝，原住民成为美国最贫穷的群体之一。根据“松岭保护区之友” 和“重新记忆”这两个美国原住民保护网站的数据，97%居住在松岭印第安人保护区和南达科他州的居民生活水平远低于联邦贫困线。2005年，美国内政部报告显示，印第安人失业率为89%。

在自己的土地上得到发言权，这在过去是梦幻，今天是妄想。2016年，达科他油气管道获准修建。当地的岩苏族原住民认为，这一管道不仅给他们的主要饮用水源带来危险，也是对他们神圣部族的侵犯。但他们无数次的抗议都无济于事。4月9日，CNN报道，拜登政府不会关闭该管道。

二百年来，美国殖民者们踩着印第安人的尸骨，建立起了世界上最发达的资本主义经济体。二百年后，印第安原住民在这片大陆上仍然没有话语权。印第安人的历史悲剧，时刻揭示着美式人权观的“真谛”——掠夺他人的人权，以飨自身的贪欲。

(责编：徐祥丽、常红)