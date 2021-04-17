【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就美国抹黑中国抗疫言论、日本决定将福岛核电站核污染水排入大海、加拿大情报部门抹黑中国、美国涉疆谎言等热点进行回应。

中国抗疫努力概括起来是四个词：公开、透明、科学、负责。反观美方呢？概括起来也是四个词：甩锅、推责、污名化、政治化。

——4月13日，针对美国国务卿布林肯污蔑中国抗疫举措言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

总台央视记者：11日，美国国务卿布林肯接受采访称，中方在新冠肺炎疫情初期有些事该做却未做，比如没有第一时间允许国际专家来华，没有及时分享信息，没有真正做到公开透明。中方对此有何评论？

赵立坚：面对未知的病毒和突如其来的疫情，中国政府坚持人民至上、生命至上，采取了最硬核的防控措施，毫无保留地与各国分享防控诊疗经验，为世界守住了疫情防控的关键防线，为各国争取了应对疫情的宝贵时间。中国抗疫努力概括起来是四个词：公开、透明、科学、负责。反观美方呢？概括起来也是四个词：甩锅、推责、污名化、政治化。美方某些人一提起疫情就拿中国说事儿，这种做法极不道德，极不负责。中方绝不接受。

中方自去年1月3日起就定期向世界卫生组织及时主动通报疫情信息。1月4日，中国疾控中心负责人与美国疾控中心负责人通话并介绍疫情有关情况。世卫组织专家已三次来华，同中方就包括溯源研究在内的相关议题沟通交流，对中方的开放和透明均给予积极评价。装睡的人始终叫不醒。美方一些人在意的并非事实和真相，而是借疫情搞政治操弄，对中方搞污名化。国际社会对此看得清清楚楚。

我想问问美方，美国累计新冠肺炎确诊病例超过3000万，死亡病例超过56万，分别是中国的300倍和110多倍。美国死亡病例人数已经超过在一战、二战、朝鲜战争、越南战争中美军死亡的人数总和。美国疫情应对可以说是一塌糊涂，惨痛失败。相比而言，中国抗击疫情取得了重大战略成果。我不知道美方个别政客从哪里来的底气和颜面来标榜美式人权，来批评中国的疫情应对。

我还想问问美方，他们对疫情“吹哨人”朱海伦医生、布莱特博士、克罗泽尔舰长做了什么？对新泽西州贝尔维市市长、加利福尼亚州圣克拉拉县卫生官员有关疫情时间线前移的线索作何回应？对国际社会高度关注的德特里克堡种种疑点作何解释？打算何时邀请世卫组织专家去美国开展溯源调查？美方该如何处理这些“该做却未做的事”、该回答还没有回答的问题？请美方回答。

对于这些权威机构和专家的意见，日方应予以诚实回应，而不能充耳不闻，更不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之。

——4月13日，针对日本决定将福岛核电站核污染水排入大海，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

日本广播协会记者：我也想问福岛核电站的核废水处理问题。核设施正常运转时一般都会产生氚，根据各国标准稀释后排放到海洋和大气中。据报道，韩国及欧美等世界各地的核设施都有氚的排放情况，中国大亚湾核电站也曾在2002年排放了42万亿贝克勒尔的氚。日本政府的计划是将废水稀释至世卫组织用水标准的七分之一后再排放。所以日本国内的反对意见大部分也不是针对健康影响，而是担心因排放导致经济损失。我认为这个问题需要科学客观的判断。中方对此有何评论？

赵立坚：福岛第一核电站发生了最高等级的核事故，其产生的废水同正常运行的核电站废水完全是两码事，否则这些年日方也就没有必要用罐子把这些水严密封装起来了。二者不能混为一谈。

此前，国际原子能机构专家组评估报告指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。联合国原子能辐射效应科学委员会报告也认为，福岛核电站事故核废水对海洋生态环境的影响需持续跟踪观察。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。4月12日，国际原子能机构总干事格罗西就此表示，机构注意到各方对此事的关切，理解此事正受到全球关注。机构愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作，与各利益攸关方加强沟通，努力避免此事进一步危害海洋环境、食品安全和人类健康。

对于这些权威机构和专家的意见，日方应予以诚实回应，而不能充耳不闻，更不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之。

加拿大方面恐怕是贼喊捉贼吧？他们有什么证据吗？不能血口喷人吧？

——4月13日，针对加拿大情报部门抹黑中国的言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

路透社记者：近日，加拿大情报部门称，2020年外国针对加拿大的间谍和干涉活动大幅增多，并将俄罗斯和中国列为特别关切对象。中方对此有何评论？

赵立坚：加拿大方面恐怕是贼喊捉贼吧？他们有什么证据吗？不能血口喷人吧？

美方妄图将谎言重复1000遍，那我们就将真相重复10000遍。

——4月13日，针对美国涉疆谎言，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

《北京青年报》记者：11日，美国国务卿布林肯称，确信中国对待维吾尔族人的做法构成“种族灭绝”。美国将联合各国共同谴责中方行径，并采取行动确保没有任何一家企业向中国提供用于镇压少数民族的商品。中方对此有何评论？

赵立坚：美国一些人喋喋不休重复着新疆发生“种族灭绝”的世纪谎言，处心积虑地污蔑抹黑中国，充分暴露了他们的三重阴谋。

第一，企图祸乱新疆、以疆制华。新疆幅员辽阔，地理位置重要，是丝绸之路经济带核心区和中国向西开放的门户。在涉疆问题上，美方一些人态度之疯狂，手段之阴险，堪称前所未有。美国对印第安人实施种族灭绝，贩卖和奴役黑人，动辄侵略干涉主权国家，所犯罪行罄竹难书，铁证如山。美方一些人却在涉疆问题上凭空捏造“拘留营”“种族灭绝”“强迫劳动”“系统性侵”等谎言，花样不断翻新，现在又居然要玷污雪白的棉花。这些帽子其实都是美国的，他们还是留着自己戴吧。美国一些人关心的根本不是事实和真相，而是企图打击新疆棉纺织产业，破坏新疆繁荣稳定，迟滞中国发展进程。

第二，挑拨中国与穆斯林国家关系。美方不要忘了，恰恰是包括沙特、阿联酋、埃及、伊朗、叙利亚、巴基斯坦等穆斯林国家在内的64个国家在联合国人权理事会第46届会议上共同发声，支持中方在涉疆问题上的立场。不久前，上海合作组织秘书长及21个国家驻华使节和外交官赴新疆访问，表示通过亲身经历和所见所闻，认为美西方反华势力对新疆的污蔑之辞毫无根据，理解支持新疆反恐和去极端化努力，赞赏新疆社会当前经济稳定繁荣、发展成就前所未有。事实上，穆斯林国家和国际社会有识之士都对美国挑拨离间的邪恶阴谋不买账。美国一些人关心的根本不是新疆的人权，而是企图利用穆斯林民众的宗教感情，在中国和穆斯林国家之间打楔子。

第三，掩盖自身对穆斯林犯下的斑斑劣迹。2001年以来，美国在全球约80个国家以“反恐”之名穷兵黩武，超过80万人直接死于战争暴力，其中平民约33万人。美国使用“洗衣粉”、摆拍视频等肮脏手段，悍然侵略伊拉克、叙利亚等主权国家，造成几十万无辜平民伤亡，上千万穆斯林无家可归。这就是美方关心穆斯林的方式吗？美国为什么唯独对新疆穆斯林“操碎了心”？天下的穆斯林苦美久矣！美国一些人关心的根本不是新疆穆斯林的死活，而是企图转移穆斯林世界对美国的怒火。

美方妄图将谎言重复1000遍，那我们就将真相重复10000遍。关于中国新疆的事实和真相，美方看还是不看，信还是不信，它永远像天山一般坚不可摧，像天池一样清澈无瑕。新疆繁荣稳定、民族和睦就是我们最大的底气。美方涉疆谎言必将破产，以疆制华图谋注定失败。

(责编：刘叶婷、刘慧)