覃川

3月17日，联合国人权理事会第46届会议审议美国国别人权审议结果，多国对美国人权状况提出批评和控诉。

叙利亚表示，美国有何资格自称为“法治国家”？美国逃避国际法义务，为其军事侵略、威胁别国统一和领土完整寻找借口。美国应停止以保护自己国家安全为由对外实施军事侵略，占领别国领土并掠夺自然资源，资助恐怖主义和分裂主义分子。

作为“美式人权”的直接受害者之一，叙利亚的控诉字字血泪。多年来，美国的所谓人权实践更多地体现在对其他国家进行人权侵犯上。为了获得政治、经济和安全上的国家利益，美国一方面把人权当作战略工具，动辄以“人权高于主权”为旗号制裁甚至侵略他国；另一方面，打着人权的幌子到处煽风点火、挑拨离间，在他国挑唆制造民族矛盾和种族冲突，可谓恶行累累、罄竹难书。

今年是利比亚内战10周年。战争过后，利比亚不仅没能实现政治民主、经济繁荣和社会稳定，反而千疮百孔。今天在利比亚境内仍有40万人流离失所。美国前总统奥巴马承认，干涉利比亚是其任内的最大错误。

今年也是叙利亚危机10周年。燃烧了十年的战火给叙利亚国内发展造成严重打击。在叙利亚，已有35万人死于战火，家破人亡。令人遗憾的是，叙利亚危机至今仍未结束。曾经的中东产油国，一夜之间沦为难民源头国，叙利亚如今的种种便是“美式人权”带来的“福祉”。

2001年以来，美国非法对伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等国发动战争和军事行动，在乱局中浑水摸鱼，导致多国出现“人权灾难”，给世界和平与稳定带来沉痛冲击。我们不禁想追问，美国保护的人权，到底保的是哪些人？护的又是何种权？

多年来，“灯塔国”不遗余力地将人权问题“政治化”，不仅与保护人权的初衷背道而驰，更成为制造和积蓄仇恨的“发酵池”。

人们无法忘记，1999年，以美国为首的北约打着“人权”的旗号，连续轰炸南联盟78天。这一行动留下的是些什么？是不能遗忘的伤痛和无可抹杀的血债。2001年，以美国为首的联军以“反恐”为由悍然发动阿富汗战争，阿富汗人民得到了什么？得到的是至今仍然遥远的和平。2003年，美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由，发动伊拉克战争。伊拉克人民又得到了什么？得到的是颓圮的家园、萎靡的经济。至今，美国除了前国务卿鲍威尔手里那一小袋疑似洗衣粉的物品，没有提供任何伊拉克藏有“大规模杀伤性武器”的证据。前任总统特朗普去年倒是亲自发推承认，当年伊拉克“没有大规模杀伤性武器”，但鲍威尔依然让美国“打了一仗”。

事实上，近年来世界多地陆续暴发反美游行，这些反美游行基本都是美国倒行逆施种下的恶果，美国自己也不得不应对越来越多的安全威胁。冤冤相报何时了？美国打着保护人权的幌子，用枪炮推行民主输出，带来的却是他国的民生凋敝、社会危机和人权悲剧，在世界各个角落播下了仇恨的种子。仇恨是会生根发芽、代际遗传的，它给世界和平稳定和人类文明发展埋下深远的隐患。

在本届人权理事会上，近百个国家反对将人权问题政治化，反对人权的双重标准，反对出于政治目的、以人权为借口干涉他国内政。

人心向背，不言自明。美国的老毛病要改一改了！

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(责编：徐祥丽、常红)