陈籽

当前，新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦，包括维吾尔族在内的新疆各族人民生活安定祥和，美国及其盟友对新疆的无理制裁既是对中国内政的无端干涉，也是对基本事实的无耻歪曲。

但凡心怀实事求是之心而无有罪推定之意，就能基于事实，还原出一个真实的新疆。

新疆总人口持续增长。2010年至2018年，新疆常住人口增长13.99%。其中少数民族人口增长22.14%。从族别看，维吾尔族人口增长了25.04%，汉族人口增长2%。维吾尔族人口增幅明显高于汉族人口增幅。基于以上，何谈“种族灭绝”？美国是不是照着镜子口出谰言，把自己“种族灭绝”的历史硬套在了新疆头上？

新疆经济发展持续向好。2020年，新疆实现地区生产总值13797.58亿元，按可比价格计算，比上年增长3.4%；新疆城镇居民人均可支配收入34838元，比上年增长0.5%；新疆固定资产投资快速增长，增速居全国第一。

新疆人民生活水平不断提高。2020年，新疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽。新疆棉花机械采摘率已达70%，种植户能够通过手机APP足不出户订购机器采摘服务。

数据就是最有力的证明。民生保障有力，经济发展持续向好，人民生活明显改善，新疆人民安享合法权利，共享中国人民的尊严。

反观美国，一场新冠肺炎疫情，让全世界看清“人权卫士”的本来面目——美国民众连最基本的生命权、生存权、健康权都得不到应有保障，何谈尊严？

美国拥有世界上最为先进的医疗技术和丰富的医疗资源，却无法切实保护美国人的生命安全。美国人口不足世界总人口的5%，但截至2021年3月29日，其新冠肺炎累计确诊病例数却超过全球总数的20%，死亡病例数占全球总数的近20%，超过50万美国民众丧命。

美国大喊“人人平等”却不允许非洲裔的“弗洛伊德们”呼吸。疫情更加暴露了美国系统性种族歧视的顽疾，非洲裔感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍。美国印第安人权利遭受侵犯，亚裔群体受到仇恨欺凌，仇恨犯罪居高不下。

美国警察宣誓保卫公民生命和财产，却随时把枪口对准民众。“警察暴力地图”网站数据显示，2020年美国警察共枪杀1127人，其中只有18天没有杀人。非洲裔只占美国总人口的13%，却占被警察枪杀人数的28%，非洲裔被警察杀死的概率是白人的3倍。

美国自封“人权教师爷”，却对美墨边境屡次上演的“骨肉分离”等侵害人权问题视而不见。据美国媒体统计，近几年被美国当局拘留的26.6万名移民儿童中，有25000多人被羁押超过100天。

一边口口声声保护人权，一边却置人民生死于不顾。难道这就是美国所倡导的“人权”吗？这不能不让人怀疑，他们刻意抹黑新疆，目的之一就是为了转移视线，以掩盖自己国内的人权黑洞。

或许对他们而言，“看上去很美”的美式人权观更能满足他们虚妄的道德存在感，更符合他们以“人权”为工具侵犯别国利益的战略考量。但在中国人眼中，坚持“以人民为中心”的人权观更能保障最广大人民的根本利益，更符合人权这个神圣概念的应有之义。

美国如果真正关心人权，就应该本着相互尊重的原则共同推动世界人权事业的发展，将口号落实到具体行动中。一切脱离“人”本身的“权”，不过是凌空蹈虚的空中楼阁，最终都要面临坍塌的结局，还要承受历史扇过来的一记耳光。

(责编：崔越、常红)