叶烛

这些天，美国纠集“五眼联盟”盟友，“协调”英、加政府和欧盟不约而同地制裁所谓侵犯新疆人权的中方人员和机构，“摆出要打群架的样子”。他们的嘴脸不禁让人想起当年的八国联军。

一个名为“良好棉花发展协会”（Better Cotton Initiative，简称BCI）的劳什子机构，也跟着随风起舞，纠集H&M、耐克等一些国际企业会员声明不用新疆棉花。

一边惺惺作态地表示“关心”新疆民众的人权，一边又釜底抽薪地企图毁掉新疆700万棉农的生计？ 这样一场“人权制裁”闹剧，再次以自扇耳光的方式，把其中的逻辑悖论呈现在世人面前。

进一步探究，不难发现更多吊诡之处：美国少数族裔接连喋血街头人权不保，他们不制裁；因抗击新冠疫情不力，美国50多万生命逝去人权不保，他们不制裁；一年内有超过41500名美国人死于枪击人权不保，他们不制裁……现在，中国新疆反恐取得巨大成就，各族人民享受安全稳定、繁荣发展的时候，他们反倒要制裁了！这种建立在荒谬逻辑之上的“人权制裁”，是对人权的最大羞辱。

视频网站YouTube上的一句评语，直白地戳穿了西方的逻辑悖谬——

“西方不喜欢穆斯林，西方不喜欢中国，但是西方却‘关心’中国的穆斯林。”

2019年，包括沙特阿拉伯、埃及、科威特等国在内的37国联名致函联合国人权理事会，支持中国的新疆政策。2020年10月，20个阿拉伯国家驻华使节和阿盟驻华代表来疆访问，都对新疆在反恐和保障公民信仰自由等方面的成就给予高度评价。倒是欧盟国家的驻华使节们，以各种理由百般拖延，不愿接受到新疆实地参访的邀请。

在对待穆斯林的问题上，历史是有记忆的，美国是有前科的。美国政府发布过“禁穆令”，也任由“9·11”事件后针对穆斯林的仇恨犯罪上升，还曾用疑似洗衣粉的不明粉末作为证据入侵伊拉克，令数十万生命惨遭屠戮。放着自己国内诸多人权问题不管，美国却“忧心忡忡”地把“关心”的眼神投向遥远的新疆，伙同盟友高调展示对穆斯林前所未有的“天使”般热情，为什么？是“良心发现”还是另有它图？

美国现政府将中国定义为“最严峻的竞争对手”。2017年，美国特朗普政府发布的《国家安全战略报告》，更是被视为遏制中国发展的纲领性文件。通过打“新疆牌”，丑化、抹黑中国形象，绑架传统盟友上船，挑起中国与穆斯林国家的对立，最终搞乱中国，遏制中国的发展。这样的如意算盘，显然同美国的国家战略一脉相承。事实很清楚，一个劲地打“新疆牌”，美国关心的根本不是新疆的“人权”，而是自身的“霸权”。

“全世界都应嘲笑美国假装关心维吾尔族人。”澳大利亚独立记者约翰斯通在今日俄罗斯网站这样写道，“我们又一次听到美国喋喋不休地谈论所谓‘中国维吾尔族人的困境’，但应该问问任何一个被美国轰炸过的伊斯兰国家。美国政府的一贯政策是不诚实地将‘人权’问题武器化。它并不关心中国维吾尔族人，也不关心自己的指控充满明显的情节漏洞，它只关心削弱世界舞台上的主要战略对手。”

一针见血，入木三分。

(责编：徐祥丽、常红)