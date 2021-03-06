【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就中国脱贫攻坚成就、外国记者在华报道“自由度”、国际疫苗合作、中美关系等热点问题进行回应。

“中国的脱贫成绩属于中国，也属于世界，从理论和实践上为促进国际减贫事业发展提供了中国方案。”

——1日，外交部发言人就巴基斯坦总理伊姆兰·汗祝贺中国脱贫成就作出回应。

记者会实录：

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，中国帮助本国7亿多人口脱贫，他向习近平主席和中国政府表示祝贺。中方对此有何评论？中国脱贫工作取得的成就还有哪些？

汪文斌：中方赞赏伊姆兰·汗总理对中国脱贫攻坚成就作出的积极评价。我也注意到联合国驻华协调员常启德等国际组织负责人表示，中国的脱贫攻坚成果为世界带来重要启示，习近平主席带领中国政府和人民表现的决心和行动力是首要经验。

消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，是中国人权发展的历史性成就，也是人类进步的壮丽篇章。党的十八大以来，中国平均每年有1000多万人脱贫，相当于一个中等国家的人口脱贫，平均大约每3秒钟就有1个人跨过贫困线。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70％以上。一个国家在这么短的时间内实现几亿人脱贫，是人间奇迹。

消除绝对贫困体现了中国共产党以人民为中心，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作出发点和落脚点的执政理念，展现了中国社会主义制度集中力量办大事的政治优势。在中国共产党领导下，全国投入大量人力、物力、财力用于脱贫攻坚，包括累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫第一线。这其中也包括外交部的同事们。过去28年来，外交部一共派驻了38位驻云南省金平和麻栗坡两个贫困县的扶贫代表和3位驻村第一书记，为帮助当地百姓摆脱贫困作出了积极贡献，我们为此深感自豪。

中国的脱贫成绩属于中国，也属于世界，从理论和实践上为促进国际减贫事业发展提供了中国方案。我们愿同各国一道，为广大发展中国家消除贫困、实现联合国2030可持续发展目标提供力所能及的帮助，为各国人民过上更美好的生活、推动世界人权进步作出自己的贡献。

(责编：苏缨翔、吴成良)