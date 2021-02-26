崔越

当前，新冠肺炎疫情仍肆虐全球，人类冀望疫苗打败病毒。然而，随着各国加快推进疫苗接种工作，全球疫苗分配不公问题却日渐显现。“疫苗民族主义”正成为国际社会共同抗疫的“绊脚石”。

危难时刻，中国始终努力推进新冠疫苗在全球范围内的公平分配。一段时间以来，中国研制的新冠疫苗抵达全球最需要的地方。从东南亚到欧洲，从南美到非洲大陆……中国疫苗为与病毒博弈的生命保驾护航。

跨越山海 中国疫苗助力全球抗疫

目前，全球新冠疫苗仍面临巨大缺口。中国尽己所能向有需要的国家提供疫苗，为各国战胜疫情注入信心和力量。

近日，中国新冠疫苗抵达欧洲，助力当地防控疫情。当地时间2月16日，匈牙利从中国采购的新冠疫苗抵达布达佩斯。匈牙利总理欧尔班在接受当地媒体采访时表示，他对中国疫苗很有信心，最信任中国疫苗。塞尔维亚采购的第二批中国疫苗也于近期抵达贝尔格莱德。塞尔维亚总理布尔纳比奇表示，得益于中国疫苗，塞尔维亚大规模接种计划得以实现，接种率在欧洲名列前茅。此外，欧洲国家由于面临疫苗短缺和交付延迟的困境，德国、奥地利等已开始探讨订购中国疫苗的可能性。

拉美地区国家也为中国新冠疫苗投下“信任票”。由中国科兴公司生产的新冠疫苗陆续运抵哥伦比亚和墨西哥；智利、巴西、秘鲁等多国已批准紧急使用中国疫苗，其中一些国家已经开始大规模接种。智利总统皮涅拉在接种中国疫苗后发表讲话说：“我想对所有的同胞说，这是一支安全、有效的疫苗。”

中国向有需要国家援助的新冠疫苗近期陆续抵达各地。当地时间2月7日，中国政府向柬埔寨政府捐赠的60万剂新冠疫苗抵达金边，柬埔寨成为首批接受中国疫苗援助的国家之一。8日，中国政府援助老挝30万剂新冠肺炎疫苗抵达万象。23日，中国援助埃及的首批新冠疫苗运抵开罗，援助阿盟秘书处的新冠疫苗也同机抵达。

春节期间，中国也没有停止对外提供和援助新冠疫苗的脚步，向津巴布韦、土耳其、秘鲁、摩洛哥、塞内加尔、匈牙利、阿联酋等7国交付了疫苗，为全球战胜疫情贡献“中国之力”。

好评不断 中国新冠疫苗备受青睐

随着在国内外的推广使用，中国新冠疫苗收获国际社会广泛认可和好评。中国疫苗为什么备受青睐？因为它用得上、用得起、用得安全有效。

安全有效始终是各国在疫苗研发和生产过程中的重要标准。尽管不同国家的试验标准存在差异，但中国疫苗各项安全性和有效性指标，均超过世界卫生组织规定的上市标准，可以在大范围人群中形成有效保护。

土耳其卫生部长此前表示，初步数据显示中国科兴公司生产的新冠疫苗有效性达到91.25%；匈牙利药品监督管理机构国家药品与营养研究院院长在接受采访时表示，中国新冠疫苗的有效性和安全性值得信赖；菲律宾总统发言人表示，中国国药集团和中国科兴公司生产的新冠疫苗采用了灭活疫苗技术，灭活疫苗的技术路线稳妥安全；津巴布韦卫生和儿童福利部副部长称，由中国国药集团研制和生产的新冠疫苗不需要进一步研究，因为它已经在国际和国内进行了广泛研究，验证了抵抗新冠病毒的有效性。

中国新冠疫苗产能不断提升，有力缓解全球疫苗短缺的困境。目前，中国已布局18条新冠疫苗生产线，产能大幅提高。中国疫苗行业协会会长封多佳在接受媒体采访时表示，2021年年底，预计中国生产的新冠疫苗总产能将会超过20亿剂，到明年年底有可能突破40亿剂。

此外，便于储存和运输也是中国新冠疫苗受到国际社会青睐的重要原因。中国新冠疫苗储藏和运输保存的环境均在零上2-8度，即便运输条件稍差，疫苗也能保证质量和效果。多国专家学者指出，中国新冠疫苗采用成熟技术，可以充分利用现有疫苗储存和运输体系，有助于实现广泛接种，而与中国开展疫苗生产合作，有助于提升发展中国家的疫苗生产能力。

言出必行 中国推动疫苗公平分配

当前，全球面临严重的疫苗分配赤字。联合国秘书长古特雷斯日前表示，当前疫苗接种存在地区严重不均衡、不公平现象，10个国家的疫苗接种量占全球总接种量的75%，而130多个国家迄今还没有开始接种新冠疫苗。疫苗公平，是当前全世界面临的一场道德考验。

世界卫生组织总干事谭德塞此前警告称，全球范围内新冠肺炎疫苗不公平分配将造成严重影响，期望各国行动起来，全力实现在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗，并且高度重视“新冠肺炎疫苗实施计划”运行面临的困难，特别是2月、3月存在的巨大供苗缺口。

此前中国郑重承诺将疫苗作为全球公共产品。应世卫组织请求，中方决定向“新冠疫苗实施计划”先提供1000万剂国产疫苗，用于满足发展中国家的急需。截至2月18日，中方已经向53个提出要求的发展中国家提供疫苗援助。外交部发言人22日表示，下一步，中方将向19个有需要的非洲国家提供疫苗援助，未来还将向更多非洲国家提供援助。

在与病毒博弈的关键时刻，中国言出必行，彰显负责任的大国担当。肯尼亚《人民报》发表评论文章，赞赏中国以实际行动履行承诺，使疫苗成为全球公共产品。《纽约时报》发表的评论指出，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。英国驻华大使吴若兰在接受媒体采访时指出，各国需要共同努力，以确保发展中国家可以获得公平的疫苗供应，而中国在这方面发挥的作用非常重要。

疫情当前，每一个与病毒抗争的生命都应当受到保护，也都值得被保护。“不让一个有需要的国家被落下，也不让任何等待疫苗的人被遗忘”，中国国务委员兼外长王毅在联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会上的呼吁道出广大发展中国家的心声。只有团结合作、携手抗疫，让疫苗得到公平合理分配，努力实现疫苗在发展中国家中的可及性和可负担性，全球才能最终战胜疫情。（部分资料来源：人民日报、新华网、中国新闻网、央视新闻等）

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(责编：徐祥丽、常红)