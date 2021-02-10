崔越

当前，全球累计新冠确诊病例已破亿。疫情阴霾下，各国都期待依靠疫苗走出黑暗。自新冠疫苗上市以来，各国纷纷制定计划，试图有序推进疫苗接种工作。但是近期，由于疫苗交付量低于预期、高价囤积疫苗等问题，一些国家陷入疫苗“争夺战”。

药企供应不足：接种计划有了但疫苗“没”了

欧盟委员会此前发布一份建议文件，呼吁欧盟成员国加快新冠疫苗接种速度，力争在今年夏季完成70%成年人的接种工作。但药企无法供应充足的疫苗似乎打乱了这一计划。

截至2月7日，各国新冠疫苗接种率图表。图片来源：Our World in Data网站

1月22日，疫苗生产商阿斯利康宣布，受产能限制，今年第一季度向欧盟交付的新冠疫苗由原定的8000万剂减至3100万剂。阿斯利康削减交付量使接种速度本就落后的欧盟雪上加霜。根据Our World in Data网站数据，截至2月7日，英国超过18%的人口接种了第一剂疫苗。相比之下，德国和法国这一比例仅有3.91%和3.13%。

阿斯利康延迟交付新冠疫苗“激怒”了欧盟。欧洲理事会主席米歇尔在接受媒体采访时表示，欧盟要求同疫苗厂商在新冠疫苗的交付问题上进行更为透明的对话，以明确疫苗延迟交付的原因。欧盟委员会主席冯德莱恩多次敦促阿斯利康履行疫苗合同，并警告将采取法律手段。

对于欧盟的指责，阿斯利康方面表示，欧盟的供货时间被推迟是因为与欧盟达成疫苗供货协议的时间比英国晚了几个月。该公司仅在合同里承诺“尽最大努力”供货，没有法律义务按精确时间表向欧盟交付疫苗。

欧盟不接受阿斯利康的说法，并发起“反击”。欧盟以“提高疫苗透明度”为由，宣布实施“疫苗出口透明机制”。根据该机制，所有在欧盟境内生产疫苗的公司在向欧盟以外出口疫苗时，都需要得到欧盟成员国的许可。世卫组织批评欧盟这一新规定“没有益处”。

富国不断加购：“扫光全球疫苗货架”

早在2020年12月，美国前总统特朗普就签署了一项行政令，政府会把接种疫苗的优先权给予美国公民，之后再运往其他国家。

美国总统拜登1月26日表示，将再购买2亿剂疫苗，并强调这种供给保障是“战时努力”。至此，美国订购的疫苗总数从4亿剂增至6亿剂，目标是要在2021年夏末或秋初让3亿多美国民众都完成疫苗接种。目前，美国已经是全球购买新冠疫苗最多的国家之一，并且接种数量领先他国。

美国加购疫苗直接造成部分药企无法实现对欧洲国家的承诺。1月29日，美国药企莫德纳公司证实，由于产能调整，莫德纳公司向美国以外地区交付的新冠疫苗暂时减量。此前，辉瑞公司也以比利时一处生产商调整疫苗产能为由，减少向欧洲的疫苗交付量。

许多欧洲国家因疫苗短缺陷入进退两难的境地。一方面，他们没有足够的疫苗继续推进已制定的接种计划，另一方面，接种过第一剂疫苗的人也无法及时接种第二剂。西班牙马德里自治区一名官员表示，由于疫苗不足，该地区不得不暂停第一剂疫苗接种“至少两周”。丹麦国家卫生委员会主任告诉当地媒体，卫生部门已经同意将疫苗的两剂接种间隔时间延长为最长6周。

杜克大学发布的数据显示，美国等富裕国家囤积新冠疫苗，已经基本“扫光了全球疫苗货架”。美国《国会山报》近日发表文章称，美国联邦政府和各州的新冠疫苗接种活动正缓慢取得进展，但对海外疫苗剂量的不公正争夺可能会延长新冠大流行。

疫苗分配不均：富国抢购 穷国“一剂难求”

在一些富裕国家为疫苗吵得不可开交的同时，一些发展中国家却“一剂难求”。全球疫苗分配不公问题逐渐凸显。

根据Our World in Data网站数据，目前疫苗接种率最高的国家为以色列，英国、美国等发达国家接种率位于前列。与此同时，一些发展中国家甚至很难获得疫苗。

此前，在世卫组织召开的第148届执行委员会会议上，世卫组织总干事谭德塞指出，疫苗虽然给一些人带来希望，但也成为世界贫富壁垒上的又一块砖石。世卫组织发布的数据显示，目前至少有49个高收入国家已接种了超过3900万剂新冠疫苗，而一个最低收入国家却只得到了25剂，全球95%已接种的疫苗仅局限在10个国家。

由乐施会等多个国际组织联合成立的“人民疫苗联盟”分析8款研发领先的新冠疫苗订购情况发现，全球30个低收入和37个中低收入国家仅能通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获取疫苗，这些国家90%的人口在2021年年内无望接种。分析还称，在上述8款疫苗已预订剂量中，有53%是被人口仅占世界14%的富裕国家购买。

在这场大流行中，疫苗是战胜病毒的有力武器。接种疫苗的人口越多，阻断病毒传播的可能性才越大。疫苗得到公平分配正是全球战胜疫情的重要一步。谭德塞表示，“疫苗民族主义”也许能服务于短期的政治目标，但支持疫苗公平分配则符合每个国家自身的中长期经济利益。（部分资料来源：新华网、央视新闻、环球网、海外网等）

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(责编：崔越、常红)