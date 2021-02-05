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12月14日，在美国纽约长岛犹太医疗中心，一名医护人员为新冠疫苗接种作准备。新华社记者 王迎 摄

当前，全球累计新冠确诊病例已破亿。在这场与病毒的博弈中，疫苗被视为打赢这场战争的关键“武器”。一段时间以来，各国纷纷加紧新冠疫苗研发，紧急批准疫苗上市，开展疫苗接种工作。新冠疫苗的问世，为全球抗疫带来一线曙光。

疫苗就位：研发、订购双管齐下

疫情暴发以来，多国积极开展疫苗研发工作，试图用安全有效的疫苗终结这场没有硝烟的战争。根据世界卫生组织网站发布的数据，截至2020年12月29日，全世界共有232种新冠疫苗处于活跃研发状态，其中60种进入临床试验阶段。

中国科技部社会发展科技司司长吴远彬1月30日在首届中国血液学科发展大会上说，目前中国已经有16个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段，其中7个新冠病毒疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段，1个疫苗已经附条件上市。

据了解，目前美国市场上有两个新冠疫苗获得美国食品与药物管理局的紧急使用授权申请，分别来自美国辉瑞制药有限公司与其合作伙伴德国生物新技术公司，以及美国药企莫德纳。据美国《华尔街日报》报道，强生公司研发的新冠疫苗有望在数周内获得美国食品与药物管理局批准，成为全美第三个获批的新冠疫苗。

在继续进行疫苗研发的同时，各国也纷纷采购疫苗并推进接种。欧盟秉持统一采购疫苗，按照成员国人口比例分发的原则。 当前，欧洲药品管理局已批准3个新冠疫苗有条件上市，包括美国辉瑞制药有限公司与德国生物新科技公司联合研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗以及英国阿斯利康公司与牛津大学联合研发的疫苗。欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，欧委会代表欧盟27国签订了6个新冠疫苗的采购合同，未来供应总量将达到23亿剂，远超欧盟27国人数。

英国已预定7个新冠疫苗，共计3.67亿剂，其中3个已获批使用，分别是2020年12月8日开始为民众接种的辉瑞疫苗，1月4日开始接种的牛津-阿斯利康疫苗，以及将在今年春季投入使用的美国莫德纳疫苗。

随着中国新冠疫苗有序推广使用，中国疫苗的安全性和有效性得到世界多国认可。越来越多国家和地区选择接种中国疫苗。目前，包括匈牙利、土耳其、塞尔维亚在内的多国已订购中国疫苗，并陆续展开接种工作。

接种进行时：各国制定计划积极推进 优先“关键”人群

随着多个新冠疫苗获批，世界多国积极制定计划，推进疫苗接种。2月2日，法新社根据各国官方发布的数据统计称，全球已接种新冠疫苗超一亿剂。截至目前，以色列的疫苗接种比例领先。

美国总统拜登1月26日表示，在春季大规模开放接种疫苗后，美国到夏季有望接近群体免疫状态。拜登当天在白宫记者会上宣布了一系列旨在加强疫苗分配和分发的措施，其中包括增加购买2亿剂疫苗，其中1亿剂将由辉瑞供应，另外1亿剂由莫德纳供应。至此，美国订购的疫苗总数从4亿剂增至6亿剂，目标是要在2021年夏季末或秋季初让3亿美国民众都完成疫苗接种。

欧盟多个成员国于2020年12月27日启动新冠疫苗接种，医护人员和养老院老人优先。根据欧盟疫苗接种指引，比利时具体制定了本国疫苗接种计划，主要是按计划分别自愿、免费接种，目前尚未开放大众预约。根据比利时最新的接种计划，1月底开始为养老机构中的老年人及工作人员接种；3月起，为65岁以上老人、高风险脆弱群体接种；4月起，为“关键”岗位的工作人员接种，具体人员类别尚未公布，预计包括消防员、警察、教师等；6月起，开始为成年人接种，并计划在9月底至少为70%的人口接种疫苗。

英国政府在2020年12月2日率先授予美国辉瑞与德国生物新技术联合推出的新冠疫苗紧急使用授权。根据英国政府1月11日发布的新冠疫苗接种计划，英各地将设立超过2700个疫苗接种点，超过8万名医护人员协助疫苗接种相关工作。

英国全民医疗保健系统保障为所有人免费接种新冠疫苗，医护人员、老年人和临床上极为脆弱的人群优先接种。英国政府计划今年2月中旬之前保证1500万人接种疫苗。到春季，将完成为超过1720万的50岁及以上人群和优先人群的疫苗接种。到秋天将为其他2100万成年人接种疫苗，其中教师、运输工人、超市员工和军人为优先考虑群体。

中东国家根据自身情况制定了疫苗接种计划。埃及于1月25日开始在全国范围内展开针对医务人员的新冠疫苗接种工作，并根据优先级以及疫苗的接收情况逐渐开展。阿联酋迪拜卫生局发表声明称，从1月31日起开始为阿联酋公民及迪拜居民免费提供中国疫苗。第一阶段将优先为60岁及以上的老年人接种，随后将扩大至其他人群。

非盟也已为非洲争取到10亿剂疫苗，其中7亿剂来自世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨表示，南非卫生部已开发电子疫苗数据系统以简化登记和接种手续，民众可通过这一系统预约接种疫苗。

矛盾显现：疫苗短缺、公平分配存挑战

世界卫生组织指出，新冠疫苗让人们看到“隧道尽头的光亮”，但提供充足疫苗、疫苗公平分配仍面临很多挑战。由于新冠疫苗产能不足，药企无法按量交付，多国面临疫苗短缺的困境。

当地时间1月26日，美国新泽西州和纽约市接连表示，目前接收到的疫苗根本无法满足当地居民的接种需求。除疫苗供应短缺，病毒变异也给美国抗疫带来严峻挑战。目前辉瑞公司和莫得纳公司均表示，其研发的疫苗对在英国和南非发现的变种新冠病毒仍然有效。

由于产能问题，美国辉瑞制药公司、英国阿斯利康制药公司先后通知欧盟，将减量交付新冠疫苗。英国和瑞典合资的制药公司阿斯利康称，受产能限制，今年第一季度向欧盟交付疫苗由原定的8000万剂减至3100万剂。

为缓解新冠疫苗短缺及接种工作推进缓慢的困境，英国和丹麦相继宣布延长一款新冠疫苗两剂之间接种间隔。丹麦卫生部门已经同意将疫苗的两剂接种间隔时间延长为最长6周。罗马尼亚全国新冠疫苗接种协调委员会决定，将近6.7万人的第一剂疫苗接种时间推迟半个月，以避免影响在此期间需要接种第二剂人员的接种进度。

“疫苗荒”造成许多西方国家“疫苗民族主义”抬头。根据世卫组织的数据，目前至少有49个高收入国家已接种了超过3900万剂新冠疫苗，而一个最低收入国家却只得到了25剂。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国反对“疫苗国家主义”和“疫苗民族主义”，共享富余的疫苗，帮助世界各地的有关医疗保健人员紧急接种疫苗，避免各国卫生系统崩溃，并确保人道主义工作者等其他一线人员优先接种疫苗。（部分资料来源：人民日报、新华网、央视新闻等）

(责编：崔越、常红)