【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。日前，中国开展疫苗国际合作受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，中方将坚定履行承诺，在新冠疫苗研发完成并投入使用后，作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。此外，外交部发言人还就美官员发表涉华错误言论、伊核形势等热点问题进行回应。

“中方愿继续同各方一道，推动全球疫苗公平分配，携手助力全球团结抗击疫情，保护世界各国人民的生命安全和身体健康。”

——4日，外交部发言人就日前中国开展疫苗国际合作进展作出上述回应。

记者会实录：

总台央视记者：据报道，3日，印尼宣布将于当日起向全国34个省份分发中国科兴公司研发的疫苗。埃及卫生部长称，已与中国国药集团签署采购协议，并获埃药品管理局紧急授权许可。你对日前中国开展疫苗国际合作进展有何评论？中国疫苗在安全性、有效性方面是否足够让人放心？

华春莹：中方始终对疫苗国际合作持开放态度，积极支持中国企业同外国同行开展疫苗研发、生产等合作。目前，中国已有多支疫苗正在境外开展Ⅲ期临床试验，进展顺利。中方还积极参与“新冠肺炎疫苗实施计划”等国际合作倡议。阿联酋、巴林等国已经批准中国国药集团灭活疫苗的注册。中方将坚定履行承诺，在新冠疫苗研发完成并投入使用后，作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

关于疫苗安全性、有效性问题，我想强调的是，中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位。中国疫苗研发企业也始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发。大家都知道，去年12月30日，中国国家药监局正式附条件批准了中国国药集团中国生物生产的新冠灭活疫苗上市申请，这也充分验证了中国疫苗的安全性和有效性。中方愿继续同各方一道，推动全球疫苗公平分配，携手助力全球团结抗击疫情，保护世界各国人民的生命安全和身体健康。

(责编：崔越、刘慧)