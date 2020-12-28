继承友好传统、开创中日地方交流新局面

【编者按】中日两国一衣带水，各领域各层次友好合作关系全面深入发展。新冠疫情袭来之时，中日两国相互伸出援助之手共同“战疫”，谱写出许多感人诗篇。展望后疫情时代，如何克服疫情对中日各领域友好往来造成的暂时影响？如何通过推动中日地方之间的交流，为两国合作创造新的契机？日本各地分别有什么资源可与中国相关领域形成优势互补？带着这些问题，人民网日本公司策划“后疫情时代中日合作新机遇——日本地方知事系列访谈”，深入日本47个都道府县，与各知事进行面对面交流。

我们采访的第二站来到鸟取县。鸟取县位于日本本州岛西部的日本海沿岸，不仅有美丽的鸟取砂丘、鲜美的金枪鱼和松叶蟹等，还孕育了知名漫画《名侦探柯南》以及《鬼太郎》的作者。鸟取县与中国有着深厚渊源，长期保持友好交流合作关系。日前，鸟取县知事平井伸治在东京47都道府县会馆接受了人民网专访。

日本鸟取县知事平井伸治接受人民网专访。人民网 吴颖 摄

中日友好“掘井人”的故乡

采访伊始，平井伸治便向人民网介绍了两位为中日友好做出重要贡献的鸟取县名人。一位是曾被誉为中日友好“掘井人”之一的日本政治家古井喜实先生。据了解，古井喜实1959年首次访华后，便将促进中日友好关系发展作为其毕生的事业。他与松村谦三、冈崎嘉平太等热心于日中友好的政界和经济界人士一起，促成两国签署和落实了《中日长期综合贸易备忘录》及《关于中日双方互换新闻记者的会谈纪要》等重要文件，并为田中角荣访华做了大量事前准备工作，努力推动中日邦交实现正常化。

平井伸治介绍，“在彼时特殊的历史时期，两国间气氛非常紧张，并非所有人都赞同古井先生，反对声音很多，因此，古井先生也曾落选日本国会议员。但在推动中日友好方面，他是坚守信念，认为日本与中国实现邦交正常化，对于今后亚洲乃至世界的和平发展是非常必要的。因此，他与中方人士携手努力，最终于1972年促成中日实现邦交正常化。如今，已近半个世纪过去，古井先生作为友好使者仍然受到中国政府的称赞。”平井伸治表示，古井喜实的铜像就在位于东京的日中友好会馆前，每每到访此处，仍能深深感受到两国人民对古井喜实的感激之情。

另一位为中日友好作出重要贡献的人士，是曾在鸟取大学任教的远山正瑛教授。1935年，28岁的远山正瑛赴中国留学。考察途中，他看到戈壁沙漠侵蚀农田，痛心不已。远山正瑛从鸟取大学退休的第二年，便迎来了日中实现邦交正常化，此时已66岁高龄的他，仍然未忘数十年前目睹的景象。为此，他倾其家财独自一人来到中国，克服戈壁沙漠上白天超过40度的高温，花费数月寻找水源。之后，他借鉴日本鸟取砂丘的经验以及从日本筹募到的资金，耗费数年时间，克服种种困难，最终定下种植100万棵杨树的目标。1991年，远山正瑛发起成立“日本沙漠绿化实践协会”，开始向中国派遣植树造林志愿者。截至2013年，该协会共派遣了11700名志愿者，在中国的戈壁沙漠上种下373万棵树木，使2万多公顷沙漠变为绿洲农田。为了表彰远山正瑛所作出的贡献，中国政府于1996年为其树立了铜像。

“我认为这就是友好交流的具体体现。通过个体的努力，友谊之桥一座座建立了起来。”平井伸治说，“虽然目前与新冠疫情斗争的形势依然严峻，但日中两国重启商务交流的步伐坚定。希望在此基础上，再次迎来双方直接交流的时代。”

扎实推进中日地方交流合作

诞生众多促进中日友好人士的鸟取县，如今与中国的友好交流合作关系更加密切。该县先后与河北省、吉林省建立了友好省县关系，扎实稳定地展开各项具体交流合作。

鸟取县的电子零部件产业在日本拥有举足轻重的地位。为了发挥这一产业优势，2018年平井伸治随时任日本首相安倍晋三访华，出席“第一届中日第三方市场合作论坛”。访华期间，他与时任吉林省委副书记、省长景俊海（现任吉林省委书记）分别代表双方签署合作备忘录，共同推动鸟取县企业与中国第一汽车集团等展开合作，还就相关人才培养与吉林大学达成合作协议。回忆当时情形，平井伸治介绍了一段趣闻，他在人民大会堂进行演讲，即将结束之时用中文唱起了《朋友》这首歌，没想到大家都随着他的歌声热烈地鼓起掌，“这一情景给我留下了深刻印象，我切身感受到，日中双方完全有可能紧密合作，融为一体。”

平井伸治表示，每年都会有很多县内企业参加在吉林省举办的中国—东北亚博览会，他本人也曾多次出席，他认为这一博览会是面向整个东北亚地区的合作舞台，为各方提供了巨大商机。他还指出，今年虽然因新冠疫情导致两国人员往来受到限制，但鸟取县和吉林省的企业仍然在长春市百货商店内合作举办了鸟取物产展。

另一方面，鸟取县也与河北省积极开展文化交流，双方合作在鸟取县建成日本最大的中式园林“燕赵园”。这座园林，不仅是鸟取县与河北省友好交流的象征，也成为开展两国文化交流、传播中国文化的基地。平井伸治介绍说，由于鸟取县被称为“漫画王国”，因此，该县本计划在燕赵园举办中国著名漫画家的画展。遗憾的是，受新冠疫情影响，画展不得不延期。期待疫情之后，画展能够成功举办，成为中日友好交流的又一载体。

“柯南”期待中国游客到来

谈及鸟取县的旅游资源，平井伸治十分自豪。他表示，在鸟取县，最出名的就是“鸟取砂丘”。虽然其他地方也有砂丘，但像这样位于海岸边，冬季被皑皑白雪覆盖的“鸟取砂丘”实属罕见，可谓独具风光。

平井伸治说，鸟取县不仅诞生了在日本家喻户晓的漫画《鬼太郎》，还诞生了在中国乃至世界上也拥有众多粉丝的《名侦探柯南》。值得一提的是，为了更加符合“漫画王国”的设定，鸟取县的两座机场“米子机场”和“鸟取机场”，分别被爱称为“米子鬼太郎机场”和“鸟取砂丘柯南机场”。平井伸治还特意提起，因为《名侦探柯南》在中国颇有人气，他听说“鸟取砂丘柯南机场”的命名在微博上成为热门话题，还有网友留言说，机场命名为“柯南机场”，是不是每个星期都会发生案件？讲到这里，他打趣道，“有柯南在，每个星期都能破案，没有关系。”平井伸治表示，这些可爱的中国网友给他留下了深刻印象。

关于机场，平井伸治补充到，与上海开通航线是鸟取县一直以来的梦想。这一夙愿在2020年1月终于通过上海吉祥航空公司得以实现，米子鬼太郎机场与上海浦东机场之间开通直航，但刚刚启用的航线在新冠疫情影响下不得不暂停。他充满期待地表示，“疫情一定会结束。只要日中携手合作、积极战胜疫情，鸟取直通上海航线还是能够恢复运行的。”

“鸟取县在疫情防控方面吸取了中国的经验，已设置了新冠肺炎咨询窗口。作为日本防控措施做得最好的地方政府，我希望鸟取县可以成为日本最安全的地方。”平井伸治说。他向中国朋友发出邀请，“鸟取县不仅有柯南和鬼太郎，还有美味可口的‘二十世纪梨’和捕获量日本第一的螃蟹等美食美景，我谨代表鸟取县诚挚等待中国游客的到来。”

(责编：苏缨翔、刘慧)