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后疫情时代中日合作新机遇（一）

古今融合、多元文化共生的“彩之国”埼玉县

——专访日本埼玉县知事大野元裕

孙璐 叶习民 李沐航 吴颖

2020年12月09日15:27  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】中日两国一衣带水，各领域各层次友好合作关系全面深入发展。新冠疫情袭来之时，中日两国相互伸出援助之手共同“战疫”，谱写出许多感人诗篇。展望后疫情时代，如何克服疫情对中日各领域友好往来造成的暂时影响？如何通过推动中日地方之间的交流，为两国合作创造新的契机？日本各地分别有什么资源可与中国相关领域形成优势互补？带着这些问题，人民网日本公司策划“后疫情时代中日合作新机遇——日本地方知事系列访谈”，拟通过深入日本47个都道府县，与各知事进行面对面交流。

采访的第一站是埼玉县。作为首都圈的一部分，埼玉县在经济方面举足轻重，同时又保留着独具特色的历史文化和自然景观，被称为首都圈的“后花园”。日前，埼玉县知事大野元裕在埼玉县政府知事室接受了人民网的专访。

日本埼玉县知事大野元裕接受人民网专访（吴颖 摄）

经济朝气蓬勃 期待与中国紧密合作

对于埼玉县自身在经济方面的优势，大野元裕充满自信。在整个日本普遍面临人口老龄化问题的形势下，大野元裕首先强调的便是埼玉县在劳动力方面的优势。他介绍到，埼玉县人口达到735万人，在全日本47个都道府县中位列第五。全县平均年龄45.4岁，排名日本第六。他表示，人口年轻，劳动力充足，为埼玉县经济发展提供了强劲动力。县内的大小企业已达到170223家，在全日本47个都道府县中位列第五。全县名义生产总值达到23.4万亿日元（约合人民币1.5万亿元），同样排名日本全国第五。

对外经济交流方面，埼玉县与中国构筑了密切的互动关系。大野元裕强调，从埼玉县内企业前往的国家和地区数量来看，中国高居首位。在该县围绕今后希望前往的国家和地区所进行的问卷调查中，中国排名第四，保持着强劲势头。他介绍说，2010年，为了给这些企业提供赴华支援，埼玉县特意在上海设立了服务窗口。大野元裕对于中国企业前来埼玉县开展合作表达了期待。他特别指出，埼玉县有位于首都圈的交通之便，年轻劳动力充足，更重要的是，县内不仅产业门类齐全，还不乏很多技术型的中小企业，通过与这些中小企业合作开发产品，能够帮助中国企业更好地进入日本市场。

自然及文化资源丰富 期待中国游客前来

作为首都圈“后花园”的埼玉县，自然和文化等观光资源非常丰富，每年吸引的游客量在日本各地当中高居第二。大野元裕介绍说，埼玉县内不仅分布着秩父、长瀞和川越等在日本极富盛名的传统文化旅游胜地，还坐落着面积达25万平方米的日本最大商城“永旺Lake Town”等多座大型购物中心，芬兰以外全球首座“姆明主题公园”也于2019年正式落户埼玉县。大野元裕还特意介绍说，就在今年11月6日，集图书馆和酒店等为一体的“所泽樱花城”正式开业，图书馆中收藏了多达25000册的漫画、大众文化及轻小说类书籍，酒店中沉浸着电子竞技和漫画元素，期待疫情结束之后，迎来各国游客。

“体育观光”也是埼玉县的特色之一。“埼玉2002体育场”是为举办“2002年国际足协世界杯”而新建的一座大型球场，可容纳62300人。该体育场作为足球胜地，在日本拥有很高的人气。大野元裕说，去年，浦和红钻队与中国的恒大等球队曾在此角逐亚足联冠军联赛，“期待今后能够在此迎来争夺‘国际足协世界杯’或‘国际足联俱乐部世界杯’的中国球队”。

不仅拥有专业足球场，埼玉县还建有良好的橄榄球场，去年承办了在日本举行的“2019年世界杯橄榄球赛”的部分赛事。此外，延期至明年的“2020东京奥运会”也有四个比赛场地设在埼玉县。大野元裕期待在奥运会期间，能够与来自中国及世界各地的人们展开广泛交流。他还特意表示，埼玉县也于前年成立了职业乒乓球队，希望“老大哥”中国队能够做客埼玉县。

推动多元文化共生 期待与中国各地方深化合作

埼玉县隶属首都圈，生活着很多外国人。大野元裕介绍到，截至2020年6月，在埼玉县居住的外国人达19.7万名，即每37名埼玉县居民中就有一名外国人。其中，中国人约7.6万名，人数之多仅次于东京都。大野元裕说：“我曾是一名外交官，希望通过‘世界的埼玉’这一计划，推动实现共生、共存。因此，共建一个人们能够相互交流和沟通的文化型社会，我认为是非常重要的。”他介绍说，在埼玉县的很多城市，中日两国居民不仅携手开办了教授对方国家语言的教室，还合作举办其他活动，形成了共同维持社会生活、推动异文化交流的“样板”。

围绕与中国的合作与交流，大野元裕表示，早在1982年10月，埼玉县便与山西省缔结了友好关系。从此，双方在环境和医疗等领域，开展了互派进修人员等交流合作。从2007年至2019年，埼玉县派出43人在山西大学学习，而山西医科大学则有67名学生赴埼玉县立大学交流学习。

日本埼玉县知事大野元裕接受人民网专访（吴颖 摄）

大野元裕介绍说：“2019年8月，时任山西省委副书记、省长的楼阳生（现山西省委书记、省人大常委会主任）曾率山西省政府代表团对埼玉县进行了友好访问。作为感谢，我原计划于今年前往山西省访问，很遗憾由于疫情而未能成行。但在疫情期间，我们与山西省互帮互助，相互捐赠口罩等医疗物资，展现出深厚的友谊。”他表示，2022年，埼玉县与山西省将迎来缔结友好关系40周年，相信届时双方的友好合作关系必将更进一步，在更广泛领域展开积极合作。

大野元裕在采访即将结束时强调，埼玉县希望有机会与中国所有省市，在经济、观光、体育等各方面展开交流。他欢迎疫情结束之后，更多的中国人能够前往埼玉县。

(责编：燕勐、刘慧)
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