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中国代表强调集体安全是实现自身安全的重要手段

2020年11月04日08:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国11月3日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军3日在安理会“建设和平与持续和平：当代冲突和不安全的驱动因素”高级别公开会上强调，加强集体安全是实现自身安全的重要手段。

张军表示，当今世界，安全问题的联动性、跨国性、多样性更加突出。面对错综复杂的国际安全挑战，独善其身不行，迷信武力更不行，坚持集体安全、共同安全、普遍安全才是正确选择。国与国交往发生矛盾和分歧在所难免，关键是要坚持通过对话协商解决问题。任何国家都不能从别国的困难中谋取利益，不能从他国的动荡中收获稳定。和平解决争端是《联合国宪章》规定的一项基本原则，是人间正道。要反对在国际关系中动辄诉诸武力或以武力相威胁。要摒弃冷战思维，反对搞任何排他性的“小圈子”。要警惕任何挑起集团对抗、制造“新冷战”的企图。穷兵黩武只能加剧安全困境，先进军备换不来绝对安全。拥有最大核武库的国家有义务切实履行核裁军特殊、优先责任。

张军强调，近期发生的恐怖袭击事件再次表明，恐怖主义并未远去，国际反恐合作只能加强不能削弱。恐怖活动无论是谁发动，无论发生在何时何地，国际社会都要予以坚决打击。同时，不应将恐怖主义与特定国家、民族、宗教挂钩，更不能在反恐问题上采取双重标准。要积极采取去极端化举措，阻遏极端思想传播，消除恐怖主义滋生的土壤。

张军表示，网络安全风险是各国共同面临的新挑战。各国亟需加强沟通协调，共商应对之策。任何国家都不能滥用“国家安全”理由，限制正常信息通信技术发展与合作。中方日前发起《全球数据安全倡议》，致力于构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。国际社会应在相互尊重、平等互利基础上，加强对话合作，把网络空间用于促进经济社会发展、国际和平与稳定和人类福祉。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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