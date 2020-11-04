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张军：发展是解决一切问题的重要基础

2020年11月04日08:55  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国11月3日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军3日在安理会“建设和平与持续和平：当代冲突和不安全的驱动因素”高级别公开会上强调，发展是解决一切问题的重要基础。

张军表示，加大发展领域投入，切实消除发展赤字，事实上是预防冲突最重要的工作，是成本收益率最高的和平工程。当前，2030年可持续发展议程落实面临新的巨大障碍，南北差距可能进一步拉大。国际社会应当增强解决发展问题的紧迫感，全面、平衡、有力推进2030年议程的落实。应重点聚焦消除贫困，防止全球减贫成果出现重大逆转。

张军强调，疫情防控仍是国际社会面临的头等大事。要坚持人民至上、生命至上，在联合国和世界卫生组织协调下，开展国际联防联控，加快疫苗研发、生产和分配。会员国应切实落实安理会第2532号决议，积极应对疫情对国际和平与安全的挑战。

张军表示，气候变化归根到底是发展问题。我们要继续坚持“共同但有区别的责任”和各自能力原则，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。习近平主席在第75届联大一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这彰显了中国应对气候变化的坚定决心和负责任态度。希望包括安理会全体成员在内的世界各国，特别是发达国家，都采取实实在在的行动，共同推进《巴黎协定》的落实。

张军表示，对冲突后国家而言，筑牢可持续发展基础是一项关键任务。如果冲突结束之后发展仍长期陷于停顿，和平就难以真正巩固。国际社会应当支持冲突后国家加强政府权威，提升治理能力，凝聚社会共识，走符合本国国情的发展道路。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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