中国代表强调团结合作是战胜一切困难的最有力武器

人民网联合国11月3日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军3日强调，团结合作是战胜一切困难的最有力武器。

当日，安理会进行“建设和平与持续和平：当代冲突和不安全的驱动因素”高级别公开会，张军在会上发言说，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。我们要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念。

张军表示，全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对，多边主义必须得到维护，联合国作用必须得到加强。中方始终认为，无论大小国家，各国权利平等、机会平等、规则平等。各国应坚持《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。安理会、联大、经社理事会、建和委等机构应各司其职，形成互补。联合国与区域及次区域组织也要加强协调，形成合力，共同应对冲突风险和不稳定因素。

张军强调，大国对于维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国理应发挥表率作用。在世界面临重大风险挑战的关键时刻，安理会应保持团结，避免陷入分裂。特别是大国更应该有大的样子，要发挥表率作用，带头促进国际团结合作，带头提供全球公共产品，带头为应对全球性挑战作出贡献。

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