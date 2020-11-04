人民网>>国际

中国代表强调团结合作是战胜一切困难的最有力武器

2020年11月04日08:53  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国11月3日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军3日强调，团结合作是战胜一切困难的最有力武器。

当日，安理会进行“建设和平与持续和平：当代冲突和不安全的驱动因素”高级别公开会，张军在会上发言说，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。我们要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念。

张军表示，全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对，多边主义必须得到维护，联合国作用必须得到加强。中方始终认为，无论大小国家，各国权利平等、机会平等、规则平等。各国应坚持《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。安理会、联大、经社理事会、建和委等机构应各司其职，形成互补。联合国与区域及次区域组织也要加强协调，形成合力，共同应对冲突风险和不稳定因素。

张军强调，大国对于维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国理应发挥表率作用。在世界面临重大风险挑战的关键时刻，安理会应保持团结，避免陷入分裂。特别是大国更应该有大的样子，要发挥表率作用，带头促进国际团结合作，带头提供全球公共产品，带头为应对全球性挑战作出贡献。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved