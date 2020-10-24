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内蒙古国际贸易线上洽谈会-农产品专场  

——让内蒙古农畜产品更好地走向全世界

2020年10月24日11:32  来源：人民网-国际频道
 
内蒙古国际贸易线上洽谈会-农产品专场

人民网布鲁塞尔10月22日电 （记者方莹馨）由内蒙古自治区商务厅主办，中国服务贸易协会承办的内蒙古国际贸易线上洽谈会-农产品专场10月22日在线上成功举办。比中经贸委员会、中非矿业农业工商会、莫斯科企业家协会、白俄罗斯企业家协会、阿联酋工商业协会、埃及贸易投资协会等境外商协会给予了大力支持。

本次洽谈会优选来自俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、埃及、孟加拉、尼日利亚、阿联酋、科威特等20余家境外采购商，以及20家内蒙古农畜产品企业，包括多家行业的龙头企业代表共100余人参会，采用“线上云洽谈”的形式，供需双方共开展约120余场线上视频精准对接洽谈，向一带一路沿线及非洲国家采购商展示优质的“蒙字号”农畜产品品牌，“在线视频直播+即时互动”模式，为参展商和供应商带来真切、高效的参会采洽体验，助力外贸企业通过新模式斩获新商机。

内蒙古自治区商务厅副厅长王文杰在开幕致辞中表示，内蒙古农牧业资源丰富，发展绿色农畜产品具有得天独厚的条件，近年来，自治区全力扶持优势特色农畜产品扩大出口。希望通过这次线上洽谈会，各方建立起紧密的、稳定的联系渠道，加强彼此间的合作，让内蒙古的农畜产品更好地走向全世界，实现共同发展、互利共赢。

比中经贸委员会主席伯纳德·德威特表示，2020年是“中国—中东欧国家农业多元合作年”。受疫情影响，一些农业合作项目被迫推迟，一些展会不得不取消，然而线上贸易合作持续升温，有力推动了双边贸易发展。

中非矿业农业工商会（SACCIMA）主席乌贡娜·乌登巴表示，希望双方以此次洽谈会为契机，进一步加强沟通交流，为双方的贸易投资合作铺路搭桥，为内蒙古企业开拓非洲市场穿针引线。

据悉，中外企业通过洽谈会达成多项合作意向，双方在会后通过电子邮件、电话形式商谈具体合作事宜，力争早日实现订单签约。俄罗斯采购商表示，洽谈会创新形式好，体验感强，是有价值的线上交易会。内蒙古农产品企业代表表示，通过本次洽谈会深入交流，落地更多合作成果，推动国际贸易新增长。

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(责编：燕勐、杨牧)
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