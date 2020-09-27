人民网三评“TikTok交易”之三：与虎谋皮, 退无可退

面对强盗行径，是步步退让、寻求妥协，还是步步为营、坚决斗争，这是一个立足当下的原则问题，也是一个着眼长远的战略问题。“TikTok交易”就面临这样一种抉择。

美国为了一己私利，背信弃义，欺行霸市，已经被越来越多的事实验证。从法国的阿尔斯通事件、日本的东芝事件，到如今中国的中兴、华为事件，美国对他国企业的霸凌一次次上演。从中不难看出这样一种霸权逻辑：美国领先，那就“你们跟着我混吧”，做我的马仔；美国领先遭遇威胁，那就“你们还想不想混”，就展开霸凌。

回到“TikTok交易”事件。美国政府来势汹汹，似乎不达目的就会关闭TikTok。但这无法掩盖美国政府的外强中干。暂且不论关闭依据什么法律法规？由谁来执行，怎么执行？就说关闭之后，美国几千个本土员工失去工作，怎么办？几十万活跃在TikTok上的播主们失去工作，失去收入来源，怎么办？这是美国政客承担不起的后果。

之所以还要一意孤行，道理很简单，美国就是为了能在源头上垄断市场，形成美国企业一家独大的局面，建立全球市场美国化生态，从而达到控制对手命脉、压榨他国企业，获取超额垄断利益的目的。

美国虎视眈眈，世人岂可与虎谋皮。当退无可退之时，用顽强斗争来维护自己的正当权益，这是一条底线，也是唯一的原则和办法。

美国对TikTok的围猎以及对华为的全球追杀，实质是要泯灭世界各国高科技公司拥有全球一流技术并且独立发展的希望。如果TikTok受美方控制的重组成为一个模板，将意味着世界上那些拥有自己核心竞争力的成功企业，一旦去了美国发展，就如同羊入虎口。美方会无所不用其极展开绞杀，进而把它们变成受美方控制的公司，再顺势把那些公司在全球打开的市场转变为美国的利益。“TikTok交易”看上去正在按着这套剧本演进。

如果这样的霸道逻辑畅行无阻，美国将可以永享全球科技霸权，而且将这一霸权彻底规则化，从此坐享其成。由此受到戕害的，显然绝不会只有中国企业。

面对如此的霸权主义毒瘤，唯有说不！中国决不退让，这不仅是坚决维护中国企业的合法利益，更是坚定践行人类公平交易的商业伦理。必须要让美国知道，任性妄为必然会付出代价。中国不会在自己的核心利益受损时忍气吞声，中国企业也绝不是美方可以肆意宰割的羔羊。

以斗争求和平则和平存，用妥协求和平则和平亡。70年前，中国人民志愿军在朝鲜战场战胜了不可一世的美军，为中国赢得了长期的和平建设环境。今天，我们仍然要敢于胜利，而且仍会赢得胜利。

“打得一拳开，免得百拳来。”面对霸权主义的层层进逼，我们就是要敢于亮剑，为对方立一个规矩，否则只会迎来得寸进尺、变本加厉。这就是我们对“TikTok交易”的鲜明态度。

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(责编：高歌、燕勐)