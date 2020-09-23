人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!

TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？

都不是！没有原因！莫须有！

很难想象这一切发生在21世纪，发生在一直标榜自由经济的美国。

如果CNN等美国媒体公开披露的信息准确表达了协议内容，甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴，成为其“可信技术提供商”。甲骨文将审查TikTok的源代码及后续更新版本、监管TikTok在美国的所有技术操作、独家托管TikTok美国用户数据。这意味着甲骨文可以了解抖音公司的一切技术，所谓抖音公司“核心技术保得住”恐怕只能是美好希冀了。这样的“可信技术提供商”是否“可信”，它的“手”是不是伸得很长，明眼人都能轻易得出答案。

被冠以“可信技术提供商”的甲骨文是怎样的一家公司？甲骨文不过是一家大型数据库提供商，在移动互联网产品上没有任何运营管理经验。这家公司的技术产品机制已经落伍，通过大型数据库收高价授权费，根本无法适应分布式、灵活多变的移动互联网。甲骨文在技术能力和管理机制上的短板，对TikTok的发展而言很可能反而是灾难性的，真不知道它何以能成为“可信技术提供商”。

事实上，甲骨文的参与，不过是美国政府极限施压之后设计的一个“温柔陷阱”，通过这样一个表面上的合作，看似不付出任何代价，就夺取了一个中国企业研发出来的、美国互联网企业无法与之竞争的强大应用，把这个企业的控制权、技术完全掌控在美国人的手中。

很显然，甲骨文其实充当了美国政府的“白手套”。

尤其值得注意的是，CNN等美媒披露新组建的TikTok Global董事会将由5人组成，其中4人需要是美国公民，而且这4位美国公民中须包括一名美国数据安全专家，同时担任公司内部国家安全委员会主任，拥有公司内部最高安全权限。

如果上述信息得到确认，那么，TikTok看似跳出了被强买强卖的困局，找到了“合作路线”，实则被扼住喉咙，而美国政府则得了便宜还卖乖。

这样一份协议，不过是美国政客、企业各就各位、相互配合，对TikTok实施的一次围猎，目标是夺取一个有影响的中国移动互联网公司控制权。寄希望于对手，以为顺应它的某个规则，就可以避免损失，这是绝不可能的！表面的退让，就是做了一个大陷阱等着你去跳。美国政客和企业联手展现了这样一个赤裸裸、血淋淋的美式案例。

披着再光亮的羊皮，狼还是狼。面对狼，唯有斗争，才能有生机！这是我们必须从这个案例中汲取的启迪！

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(责编：苏缨翔、燕勐)