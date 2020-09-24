人民网三评“TikTok交易”之二：浑水摸鱼，想都别想！

关于对源代码的审查，是“TikTok交易”协议最为各方关注的焦点议题。

源代码是TikTok这类互联网企业的核心商业机密，是企业的核心资产。尤其值得关注的是，在TikTok这类超大型社交媒体平台的代码中，包含海量的个人信息，如果被不当利用，不仅威胁个人隐私，甚至会对公共利益、国家安全构成即刻而现实的威胁。

据CNN等美国媒体报道，甲骨文和沃尔玛相关声明显示，“协议”一旦签署，美方企业及其背后的美国政府，将以所谓“审查”源代码的形式，获得TikTok的全部源代码。由于以往的“案底”，让人不能不怀疑美国政府还会借此直接或间接地获取与TikTok分开运营的抖音源代码。抖音通过中国用户海量数据训练的人工智能推送算法、模型以及代码等等，也将暴露在某种风险之中。

“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、“人工智能交互界面技术”，是字节跳动的核心资产。也正是因为有这样的核心技术支撑，截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数突破4亿。即便已上线三年多，抖音仍然保持着惊人的增长速度。

如果美媒披露的信息最终确认，意味着中国用户的海量隐私面临泄露风险，中国的国家安全也将面临威胁。

事关国家安全，面对任何可能的威胁都必须零容忍。中国人民关心中国的国家安全利益，关注中国企业正当的海外利益能否得到有效保障，这都是再正常不过的事情，也有足够的理由质问美方的动机。

2016年，美国总统选举后曾进行所谓外国政府利用社交媒体干涉选举的相关调查。调查显示，脸书公司对用户数据的管理存在明显漏洞，让一家名为“剑桥分析”的公司获取海量用户数据，经过深度挖掘后确定其政治态度和立场，继而精准的进行政治广告投送，最终影响用户的行为。美国自身的案例表明，没有任何主权国家，能够任由自己的政治安全暴露在如此的风险敞口面前。在源代码安全方面，防患未然、强化管理、规避风险，是题中应有之义。

更为关键的是，之所以要对“TikTok交易”的安全性提出质疑与忧虑，源于美国政府在相关领域的不良记录。作为最为典型的网络霸权国家，美国政府习惯以极其简单粗暴的方式，无边界地谋求在全球网络空间扩展自己的主权，不仅不尊重其他国家的核心利益，还肆无忌惮地奉行双重标准，霸道地要求其他国家不能采取对等的处置方式。

基于人们对美国政府在梯队系统监听、棱镜系统监听、强行调取微软驻爱尔兰服务器存储的数据等等行为的厌恶和愤怒，基于此前美国在毫无实质性证据的情况下，以国家安全威胁为由对TikTok的各种恫吓，以及之前摆出的已经突破下限的巧取豪夺，人们完全有理由相信——“TikTok交易”是在一个可信度近似为0的恶劣环境下进行的。目前披露出的信息也已充分显示，“TikTok交易”协议是建立在不平等基础上的。

如果强迫“TikTok交易”得逞，美国各方潜在获益将高达千亿美元。有这么“好赚”的“生意”，美国还创业干什么，还要风险投资干什么，做拦路抢劫中国企业的“山大王”不就行了？

但是，还是要奉劝美国政府和美企，切莫指望通过装疯卖傻的套路，来占不应该占的便宜。中国企业有强大的国家作为后盾，“不平等条约”不是美国想签就能签的。

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(责编：崔越、杨牧)