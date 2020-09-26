外交部回应美领导人联大涉华讲话：停止玩弄政治游戏

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，就美国领导人联大涉华讲话，外交部回应称奉劝美方停止玩弄政治游戏，摒弃单边主义，为世界尽到应有的责任。此外，就蓬佩奥多次抹黑中国言论、美国副国务卿访台、美单方面宣布制裁伊朗等，外交部也做出一一回应。

中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。

——21日，针对美国副国务卿克拉奇防台，发言人做出上述回应。

记者会实录：

总台央视记者：据报道，美国副国务卿克拉奇9月17日至19日访台，其间会见台湾地区领导人蔡英文等人，并参加李登辉追思活动。此系今年8月美卫生及公众服务部长阿扎访台后，美方再次派高官赴台活动。中方对此有何评论？

汪文斌：中方历来坚决反对任何形式的美台官方往来。美方近来执意接连派美卫生与公众服务部长阿扎、副国务卿克拉奇赴台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，是对中方的政治挑衅，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。中方必将采取正当反制措施，包括针对有关个人。美方有关行径也将进一步损害中美在重大国际地区问题上的协调与合作。美方必须为此承担完全责任。

中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。我们正告美方，“台独”是死路一条，纵容和支持“台独”注定要失败。任何损害中方核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击。任何势力都无法阻挡中国统一的历史潮流。中方敦促美方纠正错误，恪守在中美三个联合公报中作出的承诺，停止任何美台官方往来和军事联系，停止干涉中国内政，停止采取破坏中美关系和台海和平稳定的言行。

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