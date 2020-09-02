百年一遇的新冠肺炎疫情，给2020年的中国和世界带来巨大危机和变数。在纷繁复杂的危局中解局，需要高超的智慧。

疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势，以科学的决断，人民至上、生命至上的真挚情怀，统筹国内国际两个大局，给出中国的解决之道。

以举国之力决战重大疫情

4月8日，乘客在汉口火车站排队进站。 当日零时起，武汉市正式解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。 新华社记者 肖艺九 摄

疫情突如其来时，中国正迈入全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对人类前所未见的病毒，在紧急、复杂的情势下，党中央迅速制定全面科学策略，打响一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

千军万马，指挥若定。统筹兼顾的方法论，成为中国应对疫情的制胜之道。

统一指挥，才能全国上下一盘棋。习近平强调，救治工作要“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治……”“各级党委要科学判断形势、精准把握疫情，统一领导、统一指挥、统一行动。”1月23日，九省通衢武汉毅然“封城”。除夕夜，火神山医院连夜开工，10天内建成投用。42600名医务人员白衣执甲、逆行出征；武汉16座体育馆、会展中心等紧急改建方舱医院。世卫组织总干事谭德塞感叹：“我一生从未见过这样的动员。”

集中力量，科学才能在抗疫中发挥最大能量。习近平强调，疫情防控要“早发现早报告早隔离早治疗。”阻断病毒传播，速度就是一切。中国在8天内确定病原体；16天内完成检测试剂盒优化，核酸检测能力从每天300人份提升到2万人份。湖北各地动员社区人员入户排查；全国各地启用大数据、健康宝等高科技手段精准追踪识别密接者；从新闻联播到村头大喇叭，防疫知识宣传覆盖中华大地每个角落；勤洗手戴口罩，不扎堆不聚集，成为全国人民人人皆知的防疫常识。

统筹兼顾，打赢疫情防控与经济发展双战役。疫情发生后，在拯救生命同时，中国扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展。

“中国采取有力的措施已经避免数十万人的感染。”2月24日，世卫专家组如是说。4月8日，武汉重启。5月2日，全国31省区市均解除一级响应。7月16日，国家统计局公布，二季度中国GDP同比增长3.2%。外媒评价，中国经济率先复苏，是早期采取严格防控措施，以及后来采取的温和刺激政策产生的“红利”。

以“生命至上”凝聚万众一心

3月19日，在武汉市肺科医院重症监护室，浙江医疗队队员丁杨（左）与同事为患者做ECMO（体外膜肺氧合）治疗。 新华社记者 肖艺九 摄

生命至上，是中国抗疫的根本价值观。以人为本，是中国共产党一以贯之的执政理念。习近平指出，“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。”“生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。”

为挽救生命，中国对患者不分年龄、贫富，全力救治。截至5月22日，湖北成功治愈3600多名80岁以上新冠肺炎患者，武汉80岁以上患者救治成功率近70%。国家医疗保障局披露，确诊住院患者人均医疗费用2.15万元，重症患者超15万元，除部分由医保报销外，其余均由国家财政补助。

紧紧依靠人民，是中国共产党领导中国取得胜利的法宝。“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。”习近平如是强调。

沧海横流，方显英雄本色。14亿中国人民，是抗疫斗争中真正的英雄。在广东，84岁的钟南山挤上高铁餐车，赶赴武汉。在浙江，一对多天未见的医护夫妻在走廊通过眼神认出彼此，一个拥抱，各自奔赴岗位。在北京，外卖骑手高治晓，每天骑行100多公里，送出许多家庭的急需。

从全国400多万名城乡社区工作者，到自愿宅在家里的每一个普通民众，中国社会的每一个细胞，都在为整个社会的有机健康奉献牺牲，换来更多人的生命权和发展权得到保障。

“中华民族有着优秀的集体主义传统，有着深厚的家国情怀，使得战疫举措能够得到很好遵守和执行。”如中国社会科学院人权研究中心执行主任柳华文所说，根植于中国传统文化的集体主义人权观念，是管控措施奏效的重要原因。

以“人类命运共同体”共克时艰

5月18日，国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。 新华社记者 李学仁 摄

百年一遇的疫情，在百年未有之大变局之际叠加危局。如何解局？习近平给出方案：“战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”

2020年上半年，习近平主席与9位国家和国际组织领导人会谈、与外国政要和国际组织负责人60次通话，出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、第73届世界卫生大会视频会议，主持中非团结抗疫特别峰会。在不同场合，习近平多次阐明构建“人类卫生健康共同体”的中国方案，为人类战胜疫情凝聚宝贵共识。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，在这个动荡的时代，远见至关重要，人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻，在各国抗疫的当下，“为世界提供了急需的新思维方式，传达了巨大希望”。

中国用实际行动践行人类命运共同体理念。截至5月底，中国已同全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，先后向有紧急需求的国家派遣医疗专家组，向近150个国家和4个国际组织提供紧急援助，并尽一切努力为其他国家在华采购紧缺医疗物资和设备提供便利……

秉持人类命运共同体理念，中国外交展现出强大战略定力。中国在处理疫情下的国际关系时，始终坚持多边主义，强调世卫组织等国际组织在全球公共卫生治理体系中应对疫情的核心地位。中国第一时间向世卫组织和相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列，毫无保留同各方分享防控和救治经验。

病毒不分种族和国界，只要有一个国家疫情没有得到解决，它对其他国家都构成威胁。面对污名化和将病毒政治化，中国坚持激浊扬清，有力回击。“政治化令美国等国的疫情更加严峻，也加速全球疫情恶化。中国对谣言的坚定回应，是正本清源、明辨是非，为全球抗疫凝聚力量。”北京师范大学金砖国家合作研究中心主任王磊表示。

新冠疫情再次证明，人类是休戚与共的命运共同体。这一超越零和博弈、丛林法则的中国方案，闪耀着和而不同、美美与共的中国智慧，更在疫情危机下，提供了风雨同舟、守望相助的中国担当。

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中国之力，挽狂澜——抗击新冠肺炎疫情的中国行动之力量篇

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(责编：崔越、刘洁妍)