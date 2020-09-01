“君子义以为上。”

“义”的理念贯穿中华文明，构成传统道德基石，是中国价值体系的核心之一。

面对突如其来的疫情，中国在做好国内疫情防控工作的同时，克服自身重重困难，尽己所能向国际社会施以援手，守护国际公共卫生安全，用实际行动诠释负责任有担当的中国道义、彰显守望相助的大国仁义、展现患难与共的中国情义。

大国担当树道义

这是习近平在火神山医院办公楼外广场接见湖北省和军队、外地支援湖北医护人员代表，致以亲切慰问和衷心感谢。 新华社记者 谢环驰 摄

危机当前，中国把14亿人民的生命扛在肩上。

疫情防控期间，“人民至上、生命至上”成为中国全社会最大共识，彰显世界最大规模执政党的价值理念。

亲自指挥、亲自部署，习近平总书记始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位；对收治患者，国家承担全部救治费用，最大程度提高了检测率、治愈率，最大程度降低了感染率、病亡率；为挽救生命，医护人员竭尽全力，不舍昼夜救治危重病患，与病魔赛跑……

危难时刻，尊重生命、捍卫生命体现着一个社会的道义和良知；青山一道、同担风雨展现着一个国家的责任和担当。

在疫情暴发之初，中国以世界为参照系，勇于担负大国责任。

公开、透明，中国第一时间向世界卫生组织以及各国主动通报疫情信息；果断、迅速，中国第一时间关闭离汉通道，防止病毒蔓延；整理、共享，中国第一时间汇编最新诊疗和防控方案等一整套技术文件，分享给全球180多个国家和地区、10多个国际和地区组织......

全面、彻底、严格的举措，统一、高效、有序的行动，中国有效遏制新冠肺炎疫情的迅速蔓延，迟滞疫情快速扩散的危险进程，尽全力构建起防止病毒国际传播的强有力防线。

世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中国在全面有力防控疫情的同时，积极主动、公开透明地同国际社会开展合作和信息交流，展现了负责任大国担当。

团结抗疫显仁义

当地时间3月16日，来自中国的30万只口罩运抵比利时列日机场。物资外包装上印有中西两种语言的“团结就是力量”。新华社记者 张铖摄

危急关头，中国把团结互助的信念记在心上。

加强团结合作、推进多边协调，中国抗击疫情行动充分体现了仁义坚守。

疫情发生以来，习近平主席同许多外国领导人和国际组织负责人会见会谈、通信通话，介绍中国抗疫努力和成效。在国际抗疫会议上，习近平主席频频强调团结合作的重要性：“人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器”“国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”……中国声音坚定而有力，为推进国际抗疫合作注入动力，为捍卫多边主义和公平正义提振信心。

抗击疫情，实际行动更显仁义关怀。一架架运有抗疫物资的飞机从中国飞往世界各地；一批批中国抗疫医疗专家组驰援海外逆行出征。截至5月底，中国已向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助；指导长期派驻在56个国家的援外医疗队协助驻在国开展疫情防控工作，向驻在国民众和华侨华人提供技术咨询和健康教育，举办线上线下培训400余场；在保证质量的前提下，开足马力为全球生产紧缺的医疗物资和设备，截至5月24日，仅口罩和防护服就分别向世界出口了568亿只和2.5亿件……

这些行动，是中国“大道之行天下为公”的体现，受到国际社会的高度赞扬。

在俄罗斯总统普京眼中，“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。”法国前总理拉法兰表示，在法国抗疫艰难时刻，中国向法国提供医疗物资援助，团结一致抗击疫情，法国政府和民众对此深表感谢。“法国有句谚语，困厄之际的朋友才是真朋友。经过这次疫情，相信法中传统友谊将更加坚实稳固。”

民间帮扶展情义

2月29日，在日本东京池袋站前，一名小志愿者（左）向当地小朋友发放儿童用口罩。当日，由在日华侨华人发起的志愿者团体“口罩熊猫行动小组”在日本东京池袋站前向当地民众免费发放口罩，感谢日本各界在中国遭遇新冠肺炎疫情时对中国提供的无私帮助。新华社记者 杜潇逸 摄

危难之际，中国将同舟共济的情义落在行动上。

在东京街头，一位头戴小鹿玩偶头套的中国女孩手捧写着“来自武汉的报恩”日语字样的纸箱，为路人分发口罩。她表示，此举意在呼吁提高防疫意识，感谢给中国捐赠口罩的日本人民。女孩的善举感动了无数网友。

大爱无疆，这样的温情故事在国际抗疫中不断上演。面对肆虐全球的新冠肺炎疫情，来自民间的情义如涓涓细流，汇聚成磅礴的团结力量，书写构建人类命运共同体的感人篇章。

在中国疫情最严重的时候，国际社会、民间组织和各国企业第一时间向中国伸出援手。随着疫情在全球扩散蔓延，中国民间组织、世界各地的华侨华人也纷纷行动，尽绵薄之力。

中国民间组织国际交流促进会发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，已与数十个国家开展了物资捐赠、经验分享、志愿者派遣等多种形式的抗疫合作；中国150多家社会团体和单位发起“绿丝带行动”，向意大利、伊朗等约20个国家以及联合国人居署捐赠抗疫物资。在西班牙的华侨华人志愿者搭建起中西医生在线桥梁，提供语言支持、翻译医疗手册、处理物流信息等帮助；奥地利侨胞、留学生自发组织成立奥地利华人华侨防疫互助组，开展在线问诊、提供急需资料……

民间力量传递着跨越国界的大爱，温暖人心。

回望上半年抗疫，中国道义镌刻在“生命至上”、共担风雨的承诺中；体现在团结抗疫、携手合作的行动中；留存在患难与共、鼎力相助的回忆中。铁肩担道义，真情共患难。中国同国际社会共同抗疫的深情厚谊是人类命运共同体理念的生动写照。

(责编：崔越、刘洁妍)