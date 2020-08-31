“历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌。”

2020年，时代风浪格外汹涌。突如其来的新冠肺炎疫情让世界各国措手不及。率先控制住国内疫情、经济先行复苏实现V型反转、积极推动国际抗疫合作……中国经验和成就为世界传递了信心和力量。

巨浪袭来，中国乘风破浪之力来自哪里？来自14亿中国人民汇聚而成的磅礴之力，来自中国经济发展的韧劲和光明前景，来自中国维护国际公平正义、支持多边主义的切实行动。

上下一心 汇聚战胜疫情的磅礴力量

1月31日，武汉市武昌区高层建筑外墙打出“武汉加油”字样（无人机照片）。

新华社记者程敏摄

2020年1月23日，注定载入历史。这一天，拥有千万人口的武汉按下“暂停键”，一场人类同病毒的战役就此打响。

几个月来，习近平主席亲自督战，14亿中国人心手相连，共同构筑起疫情防控的坚固长城。

中国速度令人惊叹。8天时间确定病原体、16天研发成功检测试剂盒、12天搭起熔喷布工厂、平均每秒1000余只口罩产量、第一批有4000张床位的方舱医院仅用了29个小时就投入使用……疫情发生以来，全国上下迅速集结，各行各业开足马力，跑出了抗击疫情的加速度。

中国规模令人震撼。短短一个多月，346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员驰援湖北。这是一场新中国成立以来规模最大的医疗支援行动，“一方有难，八方支援”的团结精神在危急关头熠熠生辉，惊服世界。

中国效率令人钦佩。数百台机械同时开工、数千名建设者不舍昼夜，火神山和雷神山医院分别用10天、12天拔地而起，国外“云监工”直呼像是施了魔法，“只有中国可以”。

中国为什么可以？

习近平主席说，“战胜这次疫情，给我们力量和信心的是中国人民”“人民才是真正的英雄”。

人民正是中国抗疫斗争的最大底气和力量源泉。在集中力量办大事的制度优势下，中国上下一心紧急行动，依托强大综合国力，在最短时间形成合力阻断疫情传播，让世界见证了中国力量。

世界卫生组织总干事谭德塞评价：“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”

逆风翻盘 展现经济复苏的强劲力量

漫画：增速转正。王 威作（新华社发）

V形！从一季度GDP同比下降6.8%到二季度GDP同比增长3.2%，中国经济逆势上扬，形成强势反弹，成为新冠肺炎疫情发生之后首个实现增长的主要经济体。

上半年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国在做好常态化疫情防控的同时，作出了“六稳”“六保”决策部署，推出一系列稳就业、保民生、促消费、拉动市场、稳定增长的政策措施。

增加赤字规模1万亿元、发行抗疫特别国债1万亿元、加大减税降费力度……系列政策举措“对症下药”，直击企业发展难点和痛点，帮助企业纾困解难，有序复工复产。

大幅缩减外资准入负面清单、出台跨境服务贸易负面清单、加快海南自由贸易港建设，不断优化营商环境……全力以赴稳外贸，千方百计稳外资。中国做出切实行动，外资企业吃下“定心丸”。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济陷入严重衰退。世界银行预计今年全球经济将下滑5.2%。在悲观情绪笼罩下，中国经济稳步复苏给国际社会注入了正能量。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》指出，“预计2020年，主要经济体中唯一能够实现正增长的，只有中国。”

越是风险挑战，越能检验成色、底色，越能凸显深层优势、发展后劲。危机关头，中国一如既往推动经济全球化、加大对外开放的底气就源于中国经济的韧劲和广阔前景。

7月28日，习近平主席在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞。习近平主席强调，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。这是一个负责任大国对世界的庄严承诺，给充满不确定性的世界经济注入了稳定力量。

命运与共 贡献战胜疫情的中国力量

8月12日，中欧班列（西安—米兰）防疫物资专列开行。袁景智/人民图片

“当今世界正处于百年未有之大变局”，在新冠肺炎疫情这个“黑天鹅”的冲击下，国际社会更深入读懂这一科学论断。

面对突如其来的疫情，各国政府匆忙应对，“自扫门前雪”“破罐子破摔”“掩耳盗铃、自欺欺人”……疫情是对全人类的一次大考。作为率先控制住国内疫情的国家，中国交出的答卷是团结合作、命运与共。

今年3月，在对法国总统马克龙的慰问电中，习近平主席首次提出“打造人类卫生健康共同体”。在该理念的指引下，中国第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留向国际社会分享防控和救治经验，尽己所能向国际社会提供人道主义援助。

截至5月底，中国向150多个国家和4个国际组织提供了物资援助，向27国派出了抗疫医疗专家组，同170多个国家和国际组织举行了180多场专家视频会，中国工厂开足马力生产医疗物资和设备填补缺口……从受援国到援助国，中国抗疫援助彰显“滴水之恩涌泉相报”的处事之道，“达则兼济天下”的大国情怀。

一幅漫画、一件球衣、一首歌曲、一句感谢……无数善意关怀汇聚成为中国与国际社会同舟共济、共克时艰的深厚情谊。疫情没有国界，病毒是人类共同的敌人。面对疫情，各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。在世界面临的不确定性、不稳定性上升，保护主义思潮盛行的复杂局势下，团结互助的中国理念和行动冲破了全球治理赤字的阴霾。

“用汗水浇灌收获，以实干笃定前行”。在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，中国发展将与国际社会同频共振。面对风浪，中国有“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”的魄力和勇气。

点击阅读日文 西文 葡文 德文报道

(责编：刘叶婷、杨牧)