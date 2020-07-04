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煽动意识形态对立违逆时代大势（钟声）

2020年07月04日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　“过去从未消逝，它甚至没有过去。”这句曾经的名言，如今可以拿来给蓬佩奥等美国一些政客“画像”，因为对于他们而言，20世纪下半叶的那场冷战从未真正过去，对抗思维依旧是其看待世界的主要方式。他们竭力在中美之间挑起意识形态对立，并试图强迫国际社会在中美之间选边站队。臆断“假想敌”，起劲“拉阵营”，频频“挥大棒”，诸如此类企图塑造“新冷战”的伎俩，给整个国际体系带来风险挑战，值得国际社会高度警惕。

　　蓬佩奥近来对中国的政治制度持续进行恶意攻击，呈现出根深蒂固的政治偏见与时代错乱感，让人想起此前美国《纽约客》杂志对这位美国首席外交官所作预判——蓬佩奥可能会以“有史以来最保守、最受意识形态驱使”的国务卿形象而被人记住。有德国媒体评论指出，“蓬佩奥仍保持着中情局局长的风格，不像个高级外交官，在世界各地竖起一堵堵墙，而不是建一座座桥梁”。耶鲁大学长期研究冷战的历史学家文安立认为，“冷战秩序”是美国一些政客唯一熟悉的国际秩序，因此他们“希望继续躲在里面”。事实上，世界上越来越多人认识到，美国一些政客凭借脱离现实的臆想和主观意识的对立去决策，既违逆时代大势，也为国际关系准则所不容。

　　21世纪的世界，不应该让冷战回潮。中国要和平不谋霸权，是机遇不是威胁，是伙伴不是对手，这是一切爱好和平人士的共识。中国一切政策和工作的出发点就是让中国人民过上幸福生活，中国无意也不会进行意识形态对抗。今年6月，新加坡总理李显龙发表文章直言，亚太国家不希望被迫在中美之间作出选择，希望与中美双方都培养良好关系。应该看到，无论是中美经济社会之间广泛存在的联系，还是各国对开放合作的普遍追求，都是不可违背的人心所愿，决定了美国一些政客复制冷战、割裂世界的企图不可能得逞。

　　中国共产党的领导地位，是党团结带领中国人民在长期革命、建设、改革实践中形成的，是历史的选择、人民的选择。中国共产党没有自己特殊的利益，在任何时候都把人民利益放在第一位，为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的初心使命一以贯之。中国共产党来自人民、植根人民、服务人民，14亿中国人民对中国共产党高度信任。蓬佩奥等美国一些政客居心险恶，试图挑拨中国人民和执政党关系，这是痴心妄想、白日做梦！

　　中美两国政治制度不同，这是两国人民各自作出的选择。《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》规定：“每一国均有选择其政治、经济、社会及文化制度之不可移让之权利，不受他国任何形式之干涉。”中美重新打开交往大门之始，双方就清楚地认识到两国政治制度不同，这也是中美三个联合公报强调双方要始终相互尊重、互不干涉内政、平等相待的重要原因。

　　过去40多年，中美关系取得长足发展，离不开双方理性把握彼此不同、在求同存异的基础上发展合作。当今中美利益高度交融，美国一些政客试图以意识形态对立绑架中美关系，就不可能不损害美国自身利益。美国前常务副国务卿罗伯特·佐利克撰文指出，“鉴于中国与世界的紧密联系，‘新冷战’斗士们是无法遏制中国的，其他国家不会加入我们的阵营”，“断言与中国合作不符合美国利益是完全错误的，自欺欺人会导致危险的外交”。

　　历史始终是向前发展的。肆虐全球的新冠肺炎疫情告诫世人，人类面对的生存挑战是现实存在。各国应超越地域、种族、历史、文化和社会制度的不同，共同佑护人类生命安全和身体健康，共同守护好人类唯一赖以生存的这个星球，为实现共同发展、共同繁荣而努力创造条件。中国坚定不移走和平发展道路，同各国相互尊重、求同存异、和而不同，不断增进彼此理解和信任。在合作中扩大共同利益，在发展中破解难题，已是当今国际大势，不会因美方政治势力的干扰而逆转。执意煽动意识形态对立、试图把中美关系推向“新冷战”的美国一些政客的所作所为，最后的结果注定是增加自己的污点、成为别人的笑话。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月04日 03 版）

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(责编：李枫、岳弘彬)
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