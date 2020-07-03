多边合作的绊脚石（钟声）

今年是联合国成立75周年，日前举行的《联合国宪章》签署75周年在线纪念活动颇受瞩目，说明国际社会普遍认为重申捍卫多边主义具有重要现实意义。但遗憾的是，美方依然没有停止以单边主义行径冲击多边体系，美国国务卿蓬佩奥尤其热衷于破坏国际社会团结合作，特别是挖空心思否定中国在多边机构中发挥的积极建设性作用，甚至居心险恶地诬称中国“促进狭隘的利益”。蓬佩奥之流一而再、再而三的丑恶表演，将他们作为多边合作麻烦制造者的真实面目暴露无遗。

“退群”成瘾、“毁约”成性、威胁“断供”，呈现在世界舞台上的这些“美国映象”，无不是背离多边主义的逆动，已引起国际社会普遍忧虑。正如联合国日内瓦办事处总干事办公室主任戴维·奇克瓦伊泽近日所指出，随着岁月流逝，一些人似乎忘记了签署《联合国宪章》和成立联合国的初衷，在出现问题时，越来越多地诉诸单边主义行为，而不是通过对话、协商来寻找解决方案，这使得世界日益陷入一种危险的境地。

“在多边主义议题上，美国和我们自由世界的许多朋友有分歧。”蓬佩奥这番搪塞之词已经在很大程度上说明谁是孤家寡人。即便蓬佩奥编造再多的谎言，美方的“退群”理由也讲不通、立不住。退出联合国教科文组织、联合国人权理事会，退出气候变化《巴黎协定》、伊核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》，宣布终止与世界卫生组织的关系，桩桩件件无不折射美方近年来奉“美国优先”为圭臬的单边主义、强权政治实质。《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿谴责美方暂停资助世卫组织“是对全人类的犯罪”。欧洲媒体批评美国退出《巴黎协定》为“超级大国背叛了世界”……

蓬佩奥大言不惭谈规则，但其“全球规则手册”的要义竟然是任何规则都必须根据美方需要而变化。美国退出了联合国人权理事会，但美方还对该机构选举规则制定横加干涉，对理事会事务和他国人权状况指手画脚。当联合国人权理事会通过决议强烈谴责美国出现导致弗洛伊德死亡的种族歧视行为时，蓬佩奥竟然还发表声明进行狡辩，甚至不惜诋毁联合国机构。明明是美方不停挑起贸易争端，一再对其他国家实施贸易霸凌行径，威胁国际贸易秩序，践踏多边贸易规则，蓬佩奥近日却反诬中国滥用贸易规则。太多的事实可以说明，美方在国际事务中恃强凌弱，对多边机构和国际规则“合则用，不合则弃”。若问当前在多边体系一门心思谋求“狭隘利益”的到底是谁，世界上很多人当会毫不犹豫作答：舍“美”其谁！

践行多边主义才能解决全球性危机，维护多边主义才能捍卫国际公平正义。面对新冠肺炎疫情这场自第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，各方推进多边主义的决心更加坚定。从二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会到中非团结抗疫特别峰会，从世界卫生大会视频会议到全球疫苗峰会……全球抗疫，多边主义是主旋律，多边合作是生力军。蓬佩奥到处挑拨离间，完全站在了多边合作的对立面。英国国际战略研究所副所长科里·舍克在《外交政策》杂志撰文指出，新冠肺炎疫情的全球影响本可通过国际组织作用而极大削弱，这本是美国应该领导的事情，然而在这场领导力测试中，美国“挂科”了，“由于美国政府的狭隘自私与无能为力，美国将不再被视为国际体系的领导者”。美国媒体发出警告：“一个充满恐惧和危险的时代需要团结、人道、牺牲和希望，而不是歇斯底里或仇恨。”

人无信不立，国无信必孤。美国一些政客唯恐天下不乱，四处惹是生非，到处挑拨离间，已经成为多边合作的绊脚石、全球利益的破坏者。在全球多边主义合作的大势面前，蓬佩奥之流的任性妄为，损害的恰恰是美国自身的大国信誉和国际形象。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）

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