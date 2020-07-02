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破坏合作共赢必为时代所弃（钟声）

2020年07月02日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　“作为美国国务卿，能谈谈美国吗？”听完蓬佩奥喋喋不休抹黑中国的谬论，国际人士如是直白相问，不失为耐人寻味的一个情节。蓬佩奥近日接连污蔑中国进行“掠夺性的经济行为”，到处鼓吹“中国经济威胁”，这个美国首席外交官揣着种种恶念“惦记”中国，成为兜售谎言的“专业户”。他翻来覆去的陈词滥调，除了暴露其破坏中美合作共赢大局的险恶用心之外，还能起到什么作用？

　　针对美国一些政客给中国贴上所谓“掠夺”的标签，国际有识之士频频摇头。究竟是谁在世界上挥舞大棒强取豪夺？当然是动辄挑起贸易争端、霸蛮施以经济制裁者。究竟是谁在创造共同繁荣的机遇？当然是坚持开放包容、合作共赢理念，真诚欢迎全球伙伴搭乘经济发展快车便车者。美国纽约大学客座教授詹姆斯·诺尔特指出，“掠夺性中国”是一种谬论，因为中国已经在大步迈向市场主导型经济，而美国恰恰并不如它自我介绍的那样是自由市场经济的典范。麦肯锡全球研究院的报告指出，中国的改革开放使全球其他经济体受益良多——消费者得以享受中国出口的价廉质优商品，跨国企业也从活力四射的中国市场捕获了新增长源。

　　可悲的是，蓬佩奥早已深陷自己编织的混乱逻辑中，痴迷于政治私欲撑起的心魔。“我经营过一家小公司，我们自己在中国也有业务。我们把我们的供应链外包给深圳这样的地方。”蓬佩奥讲过对华经济交往亲历，后又宣称自己“觉醒”了，“必须摘去经济关系的金色眼罩”。显然，现在的他迫不及待要达到一个荒唐的政治目的——把美方打扮成“受害者”，为其不惜破坏国际规则的霸凌行径找借口。

　　中国人民经历过被侵略被掠夺的苦难岁月，但坚守正义之心从未动摇。正因如此，中国决不走“国强必霸”之路。中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。“一带一路”倡议提出近7年来，签署的政府间合作文件总数达到200个，共同开展2000多个项目，为许多国家解决了成千上万人的就业问题。

　　中国对世界经济的贡献实实在在，这是蓬佩奥之流无论用多少蛊惑之词也诋毁不了的。蓬佩奥颠倒黑白，把中国与欧洲国家间的正常经济合作污蔑为“侵蚀经济主权”。事实不可能被低劣的谎言抹杀。以希腊比雷埃夫斯港项目为例，中企经营12年不仅让该港起死回生，集装箱吞吐量全球排名由第九十三位跃升至第三十二位，还创造了上万个就业岗位。希腊总理米佐塔基斯由衷表示，希方从中深刻体会到“朋友”一词的真正含义。最新调查显示，中国是超六成在华欧盟企业前三大投资目的地之一，大多数在华美国企业也把中国作为重点市场。欧美企业的选择，让蓬佩奥抹黑中国的荒谬言论不攻自破。

　　国际货币基金组织预计，今年全球经济将萎缩4.9%；世界贸易组织预测，今年全球贸易将缩水13%到32%。应对全球性危机，维护世界繁荣发展，各国必须走团结合作之路，必须坚持开放包容。二十国集团承诺采取一切措施重振经济，东盟10国及中国、日本、韩国等国致力于今年年底前签署区域全面经济伙伴关系协定，中欧争取年内完成投资协定谈判……世界各国最紧迫的任务是同舟共济、共克时艰，是重振经济、恢复发展。

　　中国所坚持的开放包容、合作共赢，是有利于世界各国实现长远发展的，是能为世界各国发展繁荣带来坚定信心的。蓬佩奥捧着零和博弈的唱本鼓噪的一出出闹剧，结果只能是他自己成为孤家寡人。因为，任何诋毁开放包容、干扰和破坏合作共赢的人，终将被这个时代所抛弃。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月02日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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