美官员又撒谎造谣 外交部四个“无知”驳其错误言论

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，全国人大常委会审议通过香港国安法成为国际舆论关注的焦点。我外交部发言人表示，中国政府坚持贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何势力、任何情况都动摇不了中国政府和中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定的决心和意志，任何妄想利用香港危害中国主权、安全、发展利益的图谋都绝不会得逞。此外，美官员频频发表涉华错误言论、印度称采取措施封禁中国几十个手机应用、美国联邦通信委员会正式宣布将华为和中兴列为美国国家安全威胁等也受到国际社会的关注。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“我们敦促美方认清形势，立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不得审议推进和实施有关涉港消极议案，更不得以此为由对中方进行所谓制裁，否则中方将采取坚决有力的应对和反制措施。”

——29日，针对美方插手香港事务的错误行径，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

《中国日报》记者：日前，美国会参议院审议通过“香港自治法案”和有关涉港决议案，指责中方推进香港国安立法，威胁对中方有关人员、实体和金融机构进行制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：美国会参院不顾中方严正立场，执意审议通过有关涉港消极议案，恶意诋毁香港国安立法，严重干涉香港事务和中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

香港国安立法旨在维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。无论乱港分裂势力如何叫嚣、无论外部反华势力如何施压，都阻挡不了中方推进香港国安立法的决心和行动。他们的图谋必将失败。有关议案也是废纸一张。

我们敦促美方认清形势，立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不得审议推进和实施有关涉港消极议案，更不得以此为由对中方进行所谓制裁，否则中方将采取坚决有力的应对和反制措施。一切后果完全由美方承担。

(责编：崔越、杨牧)